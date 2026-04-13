De Rose, Crisafulli e Fiammetta: chi sarà sindaco di Enna? Tutti gli scenari del voto di maggio

Con Ezio De Rose, Mirello Crisafulli e Filippo Fiammetta in campo, la legge regionale siciliana per i Comuni sopra i 15 mila abitanti disegna geometrie elettorali precise. Vediamo quali sono tutti i possibili scenari

La cornice normativa: la soglia del 40%

Il sistema elettorale siciliano stabilisce una regola chiara: viene eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi. Se nessuno dovesse raggiungere tale soglia, si andrebbe al ballottaggio tra i due più votati. Con tre candidati in campo, questa architettura normativa genera scenari distinti e per certi versi imprevedibili.

Scenario 1: un solo candidato supera il 40%

È lo scenario più lineare. Uno dei tre candidati, poniamo che sia De Rose o Crisafulli, raggiunge o supera il 40% dei voti validi, mentre gli altri due rimangono al di sotto. Il candidato che ha superato la soglia viene proclamato sindaco immediatamente, senza necessità di secondo turno.

In questo caso scatta il premio di maggioranza: alle liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60% dei seggi consiliari, a condizione che abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti e che nessuna lista o coalizione avversaria abbia superato il 50%.

Scenario 2: nessun candidato supera il 40%

Nessuno dei tre raggiunge la soglia del 40%, e si va al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Ipotizziamo che Fiammetta, in quanto terzo classificato, fosse escluso dal secondo turno. Il suo peso politico, tuttavia, non si esaurirebbe: i suoi elettori, liberi di scegliere al ballottaggio, diventerebbero ago della bilancia tra De Rose e Crisafulli. La sua capacità di orientare, o non orientare, quel bacino di voti potrebbe risultare determinante. Al ballottaggio vince chi ottiene più voti, senza alcuna soglia minima da raggiungere.

Scenario 3: due candidati superano entrambi il 40%

È uno scenario tutt’altro che improbabile, tenuto conto del peso elettorale di De Rose e Crisafulli. Se due candidati superassero entrambi la soglia, la legge regionale siciliana non prevede il ballottaggio. Verrebbe proclamato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il secondo turno sarebbe escluso. In questo caso il premio di maggioranza opera alle stesse condizioni dello scenario 1.

Scenario 4: parità assoluta tra due candidati sopra il 40%

Ipotesi limite, matematicamente possibile ma politicamente remotissima. Se due candidati ottenessero esattamente lo stesso numero di voti, entrambi al di sopra del 40%, la legge prevede in questo unico caso il ricorso al ballottaggio tra i due. È l’unica eccezione alla regola della vittoria diretta in caso di doppio superamento della soglia.

Il nodo del premio di maggioranza nei vari scenari

Indipendentemente da come si concluderà la competizione, il premio di maggioranza introduce una variabile ulteriore. Il sindaco eletto ottiene il 60% dei seggi consiliari solo se le sue liste collegate hanno raggiunto il 40% dei voti e nessuna coalizione avversaria ha superato il 50%.

Se queste condizioni non si verificassero, la distribuzione dei seggi avverrebbe proporzionalmente, con il rischio concreto per il sindaco eletto di governare con una maggioranza consiliare debole o incerta. Il sindaco potrebbe vincere la corsa e trovarsi con un consiglio comunale difficile da governare.

La soglia di sbarramento: un filtro che pesa

Partecipano alla ripartizione dei seggi consiliari solo le liste che ottengono almeno il 5% dei voti validi. In un’elezione frammentata su tre poli, liste minori che non raggiungessero questa soglia disperderebbero voti senza portare seggi, alterando gli equilibri reali in aula.

Uma partita aperta su due livelli

Le amministrative di Enna del 24 e 25 maggio si giocano dunque su due livelli distinti: la conquista di Palazzo di Città e il controllo del Consiglio Comunale. Un candidato può vincere la prima partita e perdere la seconda, se il sistema dei premi e delle soglie non produce i numeri necessari. Con tre candidati in campo, nessuno scenario è scontato e ogni punto percentuale può fare la differenza tra governare con una maggioranza solida o trovarsi ostaggio di un’aula frammentata.