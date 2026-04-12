Elezioni, Fiammetta: “Resto in corsa per diventare sindaco”, è sfida a 3 a Enna per il dopo Dipietro
Enna-Cronaca - 12/04/2026
“Io resto in corsa per diventare sindaco di Enna”. Lo afferma a ViviEnna Filippo Fiammetta che smentisce ogni ricostruzione legata ad una sua rinuncia alle amministrative o al sostegno di uno dei due candidati, Ezio De Rosa per il Centrodestra – che nelle ore scorse ha trovato l’intesa attorno al nome del medico – e Mirello Crisafulli per il Pd ed il Centrosinistra.
La sfida ai rivali: De Rose e Crisafulli
“Sono assolutamente in campo, anzi colgo l’occasione per un confronto pubblico, davanti alla città, con gli altri candidati” aggiunge a ViviEnna Fiammetta, sostenuto dal Comitato civico ennese, che intende sfidare i rivali sul fronte dei programmi per la città.
I tentativi di avvicinamento a Fiammetta ci sono stati, come lui stesso ammette, “ma io vado avanti per la mia strada” taglio corto il candidato sindaco.