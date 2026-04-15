FdI a Piazza Armerina, Pafumi Lauretta è il nuovo capogruppo in Consiglio
√i√i - 15/04/2026
Cambio ai vertici del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Piazza Armerina. Vincenzo Pamufi Lauretta è il nuovo capogruppo in Consiglio comunale, subentrando dopo le dimissioni della consigliera Orlando, una decisione che di fatto la colloca fuori dal partito.
Chi è il neo capogruppo
Pamufi Lauretta, dirigente provinciale del partito, è consigliere comunale dal 2018 e attualmente presiede la Commissione Bilancio. Considerato tra i promotori dell’attuale amministrazione, assume l’incarico in una fase ritenuta significativa per l’attività del Consiglio comunale.
Al neo capogruppo sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, guidato dal presidente Giovanni Bologna, “con l’auspicio di proseguire l’azione politica a sostegno dell’amministrazione e della comunità locale”