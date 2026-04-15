Luce e gas a carico delle società sportive di Piazza, l’opposizione: rischio chiusura impianti

La gestione dei servizi pubblici a Piazza Armerina attraversa una fase di criticità senza precedenti. Lo denunciano in una nota i consiglieri comunali Andrea Arena, Dario Azzolina (PD) e Aura Filetti (Gruppo Misto) per cui le “società sportive della nostra città hanno da poco ricevuto una nota che certifica ora più cha mai il grave affanno finanziario che stiamo vivendo”

Utenze e servizi: l’ultimatum che scuote lo sport piazzese

Il nodo del contendere riguarda il trasferimento integrale degli oneri gestionali dal Comune alle singole associazioni. L’amministrazione avrebbe infatti richiesto ai privati di coprire ogni voce di spesa, dalla fornitura energetica alla manutenzione ordinaria. La nota citata dai consiglieri chiarisce che alle società viene chiesto di farsi carico totalmente di luce, acqua, gas e pulizie, includendo anche la custodia e la sorveglianza degli impianti. Per i rappresentanti di minoranza, si tratta di un’“impostazione che scarica sui cittadini e sul tessuto sportivo costi le responsabilità che il Comune non è più in grado di sostenere”. Il tono della missiva comunale non lascerebbe spazio a interpretazioni: se le società non sosterranno le spese, la conseguenza sarà l’imminente chiusura del Palazzetto, del Palatenda, dell’ex-Itis e degli altri campi di gioco

Sostenibilità finanziaria e rischio debiti fuori bilancio

Oltre all’impatto immediato sulla pratica sportiva, la vicenda solleva interrogativi di natura politica e contabile sulla solidità dell’ente. I consiglieri Arena, Azzolina e Filetti criticano aspramente il metodo utilizzato, definendo gravissimo il tentativo di delegare alle associazioni scelte di competenza esclusivamente politica e gestionale. La preoccupazione espressa dai firmatari della nota stampa riguarda la possibile estensione di questo modello ad altri servizi essenziali della città Gli esponenti d’opposizione avvertono che il sistema è ormai prossimo al collasso: “I nodi stanno venendo al pettine. Speriamo solamente che tutte le forniture di energia, acqua, gas e i servizi di custodia non diventano ulteriori debiti fuori bilancio”

Convocazione urgente in Commissione

Il consigliere Andrea Arena e la consigliera Aura Filetti, componenti della V Commissione Sport, hanno già richiesto con urgenza la convocazione della Commissione per ascoltare l’Assessore Zanerolli.

Foto tratta da Facebook.com/DallaRiva.Parquet.Sportivi