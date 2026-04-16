Carta di identità elettronica, open day ad Enna nel fine settimana

Un nuovo fine settimana ad Enna dedicato al rinnovo delle carte d’identità si prepara ad accogliere i cittadini in vista della scadenza definitiva dei vecchi documenti cartacei, fissata al 3 agosto 2026. L’amministrazione ha infatti organizzato per sabato 18 e domenica 19 aprile un Open Day straordinario per il rilascio della carta d’identità elettronica, con l’obiettivo di agevolare il passaggio al nuovo formato ed evitare affollamenti a ridosso della deadline.

Gli sportelli

Gli sportelli anagrafici resteranno aperti in via eccezionale nelle sedi di Piazza Vittorio Emanuele e di Viale IV Novembre, ampliando l’orario rispetto alla consueta attività settimanale. Nella giornata di sabato l’apertura sarà articolata tra mattina e pomeriggio, mentre domenica il servizio sarà garantito nella fascia mattutina.

Cosa fare

Per accedere al servizio non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione: i cittadini potranno presentarsi direttamente agli sportelli, purché muniti della documentazione richiesta. Sarà indispensabile portare con sé un documento di riconoscimento valido o quello da sostituire, la tessera sanitaria e una fototessera recente. In caso di smarrimento del documento, sarà richiesta anche la denuncia in originale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività volte a favorire la progressiva digitalizzazione dei servizi anagrafici e a facilitare i cittadini nell’adeguamento alle nuove disposizioni, evitando disagi e lunghe attese negli ultimi mesi utili.