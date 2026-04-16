Sviluppo sostenibile e qualità della vita, De Rose presenta il programma per diventare sindaco

Una visione di sviluppo urbano, sostenibilità e rilancio amministrativo: è con questo impianto politico che Ezio De Rose si prepara a ufficializzare la propria candidatura a sindaco alle amministrative del 24 e del 25 maggio in un passaggio che segna l’avvio concreto della competizione elettorale cittadina.

L’incontro in via Roma

L’annuncio è atteso per venerdì 17 aprile alle ore 18, nella sede del comitato elettorale di via Roma 407, dove il candidato presenterà pubblicamente le linee guida del progetto politico e amministrativo. Un appuntamento che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole configurarsi non solo come momento formale, ma come occasione di confronto diretto con la comunità.

Secondo quanto anticipato nel comunicato, al centro dell’intervento ci saranno i temi dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della valorizzazione del territorio, assi strategici su cui De Rose intende costruire la propria proposta di governo cittadino.

La cornice politica

La candidatura di De Rose è figlia di un parto molto complesso in cui il Centrodestra prima di trovare un accordo su un unico nome ha faticato parecchio. La svolta c’è stata quando Mirello Crisafulli ha ufficializzato la sua discesa in campo e così Mpa, Noi Moderati, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno raggiunto l’intesa a tappe forzate. Una decisione che ha imposto il sacrificio di Giovanni Contino e Paolo Gargaglione, entrambi candidati a sindaco. Entrambi, infatti, prenderanno parte alla conferenza stampa di venerdì per testimoniare il loro matrimonio con questo progetto politico.

I pesi massimi del Centrodestra

Attesa anche la presenza delle deputate Eliana Longi e Luisa Lantieri, oltre all’assessore regionale Francesco Colianni, segnali che indicano un coinvolgimento di livelli istituzionali più ampi nel progetto politico. La partecipazione di rappresentanti regionali e nazionali viene letta come un elemento di rafforzamento della candidatura, in grado di garantire interlocuzione e sostegno su più piani amministrativi.

La strategia

Accanto agli esponenti istituzionali, saranno presenti anche i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che compongono la coalizione. Un fronte che, secondo i promotori, si presenta compatto e orientato a una proposta programmatica condivisa.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un progetto politico fondato su esperienza e capacità amministrativa, ma anche su una visione di lungo periodo per la città.La conferenza di venerdì rappresenterà dunque il primo banco di prova pubblico per De Rose, chiamato a delineare non solo le priorità programmatiche, ma anche il profilo politico della sua candidatura in vista della sfida elettorale.