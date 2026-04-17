“This is Dad”. Il primo album di Davide Vinciprova è pronto a conquistare il pubblico globale.

Un progetto musicale ambizioso, tra successo virale e riflessione sociale, che segna una svolta nella carriera dell’artista.

Sono bastati pochi giorni al brano “Buenas noches” per trasformarsi in uno dei tormentoni dell’estate 2026. Il singolo, estratto dall’album “This is Dad”, è già entrato nelle classifiche globali, accompagnato da un videoclip capace di far discutere e riflettere. Al centro del messaggio, un tema tanto delicato quanto universale. L’importanza dei rapporti tra adulti come base imprescindibile per la serenità dei figli.





Il progetto segna una nuova fase artistica per Davide Vinciprova, che si presenta al pubblico con il primo album nella veste di Cantautore. Con dodici brani inediti, “This is Dad”, non è soltanto la colonna sonora della serie animata, ma un vero e proprio viaggio emotivo e culturale. L’artista intreccia sonorità provenienti da diverse parti del mondo, creando un mosaico musicale che riflette la complessità delle relazioni umane.

Brano dopo brano, emerge una narrazione coerente e intensa. Dalla genitorialità condivisa al valore dell’uguaglianza, fino alla tutela dei legami familiari. Il progetto si distingue proprio per la sua capacità di affrontare temi sociali profondi attraverso un linguaggio accessibile e universale, capace di parlare a generazioni diverse.

Canzoni come “Blue and rose” e “Dance with us” rappresentano il primo tassello di un percorso più ampio, in cui mettere in primo piano la responsabilità emotiva degli adulti, sottolineando come il benessere dei figli nasca prima di tutto dall’equilibrio e dalla consapevolezza dei genitori.





L’album, distribuito alla mezzanotte di oggi, è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music e Amazon Music, oltre che sul canale YouTube ufficiale dell’artista. Per gli appassionati del formato fisico, è già disponibile un’edizione in vinile sul sito https://wall.cdclick-europe.com/projects/davide-vinciprova-questo-e-papa

Con questo album, Davide Vinciprova dimostra come la musica possa essere non solo intrattenimento, ma anche uno strumento potente di riflessione e cambiamento. E se il successo iniziale è già indicativo, “This is Dad” sembra destinato a lasciare un segno duraturo nel panorama culturale contemporaneo.





Per ascoltare l’album, visita i profili ufficiali dell’artista

https://music.apple.com/it/artist/davide-vinciprova/1875534087

https://music.amazon.it/artists/B0GNK14HYB/davide-vinciprova

https://www.youtube.com/@DavideVinciprova

https://www.youtube.com/@DavideVinciprovaVEVO



