Expo Comics & Games 2026, la quinta edizione alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dal 23 al 26 aprile – Il taglio del nastro giovedì alle 11

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 23 al 26 aprile 2026.

Il taglio del nastro sarà giovedì 23 aprile alle 11.

Expo Comics & Games, unica nel suo genere, organizzata da Mediexpo, si conferma un punto di riferimento importante per tanti appassionati ed espositori provenienti da tutta Italia.

Quattro giorni di puro divertimento, un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri internazionali, doppiatori, attori, cosplay e visitare stand espositivi, aree gioco, workshop e molto altro.

Un’esperienza fuori dal comune dove fumetti, giochi e immaginazione si incontrano e prendono vita. Anteprime, ospiti, attività e momenti da ricordare. Giochi da tavolo e videogiochi saranno presentati per la prima volta proprio a Expo.

Saranno organizzati incontri dal vivo, panel, sessioni di autografi e storie raccontate da chi quei mondi li crea davvero; workshop e laboratori guidati da professionisti del settore; aree tematiche ed esposizioni, costumi, scenografie, collezioni e ambientazioni; sfide, competizioni e tornei con premi e riconoscimenti in palio e show, concerti e spettacoli serali.

Attesissimo il concerto di Giorgio Vanni venerdì 24 aprile alle ore 21.

Di seguito il programma completo di Expo Comics and game 2026

https://www.expocomicsandgames.com/wp-content/uploads/2026/04/PROGRAMMA-EXPO-2026-2.pdf-2.pdf

Orari di apertura dalle 10 alle 23





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: Expo Comics

Prezzo: 15.00