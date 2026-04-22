Il caso del Centro anziani entra nella campagna elettorale, De Rose: “Luogo di presidio sociale”
Enna-Cronaca - 22/04/2026
Finisce nella campagna elettorale per le amministrative il caso del Centro Anziani “Dell’Amicizia”, protagonista di un acceso braccio di ferro con il Comune di Enna. La vicenda, che ha visto i pensionati difendere con fermezza il proprio spazio sociale, è diventata un tema cardine del confronto politico cittadino.
La visita insieme a Paolo Gargaglione
In questo scenario, il candidato a sindaco del centrodestra, Ezio De Rose, ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla struttura recandovisi personalmente insieme a Paolo Gargaglione. “La visita si è svolta in un clima di partecipazione, trasformandosi in un momento di ascolto diretto per comprendere le esigenze quotidiane e le criticità nel funzionamento del Centro” si legge nella nota del candidato a sindaco.
Le parole del candidato a sindaco
“Luoghi come il Centro Anziani Dell’Amicizi’ rappresentano un presidio sociale fondamentale – ha dichiarato De Rose –. Qui si costruiscono relazioni, si condividono esperienze e si rafforza il senso di comunità. È importante ascoltare chi vive quotidianamente questi spazi per comprenderne bisogni e potenzialità”
Il candidato sottolinea inoltre come sia prioritario garantire la continuità delle attività e il pieno funzionamento della struttura. Secondo De Rose, l’impegno dell’amministrazione deve passare attraverso un’attenzione costante alla qualità dei servizi offerti, assicurando che luoghi di aggregazione e inclusione ”rimangono centrali nella vita cittadina”.