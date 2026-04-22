Raffica di furti in casa a Pietraperzia, giovane arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione nel territorio di Pietraperzia.

L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dai militari della locale Stazione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato sarebbe l’autore di almeno quattro colpi messi a segno negli ultimi mesi ai danni di abitazioni private.

Le immagini

Determinanti, ai fini dell’identificazione, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati acquisiti sul territorio. Ulteriori riscontri sono emersi dall’analisi dei movimenti bancari, in particolare dai prelievi effettuati con carte bancomat sottratte durante i furti.

La misura cautelare emessa dal Gip

La Procura, valutata la pericolosità sociale del soggetto e i precedenti penali a suo carico, ha richiesto una misura cautelare restrittiva. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri che hanno rintracciato e arrestato il giovane.

L’indagato è stato successivamente trasferito nel carcere di Enna. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe agito con particolare spregiudicatezza. In più occasioni, infatti, si sarebbe introdotto nelle abitazioni anche in presenza dei proprietari, spesso anziani.

Un modus operandi che ha contribuito a rafforzare la valutazione di pericolosità. Negli ultimi mesi, infatti, si era registrato un aumento dei furti in abitazione nella zona. Le indagini sono partite proprio a seguito delle denunce presentate dalle vittime.