Differenziata, i servizi garantiti il 25 aprile e l’1 maggio nei comuni siciliani serviti da Dusty

Di seguito tutte le modifiche al calendario dei servizi di ritiro dei rifiuti e di igiene ambientale predisposte in occasione delle prossime festività.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, per le giornate festive di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

In tutti i giorni non festivi successivi alle date indicate, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente secondo calendario.

PROVINCIA DI PALERMO

A Termini Imerese, nelle due giornate festive indicate, sarà garantito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento delle strade, invece, riguarderà soltanto Piazza Duomo e il Belvedere. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti non sarà garantito e non sarà attivo neanche il Numero verde. Il Centro Comunale di Raccolta di contrada Crisone (Zona Termini Bassa) resterà aperto al pubblico dalle 9.00 alle 12.00. Quello di contrada Mulinelli, invece, non sarà operativo.

A Santa Flavia è in programma la sospensione dei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata dei rifiuti. Resteranno aperte al pubblico le postazioni mobili di Piano Stenditore Porticello, Piazzetta S. Elia, Stazione S. Flavia e di Via Indro Montanelli.

Servizi sospesi anche a Borgetto e Partinico (Pa) la sospensione dei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata dei rifiuti.

PROVINCIA DI CATANIA

A San Gregorio, Motta Sant’Anastasia e a Misterbianco i servizi di raccolta rifiuti porta a porta e spazzamento verranno regolarmente espletati. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti sarà sospeso e il Numero verde non sarà attivo. A Misterbianco, inoltre, i CCR resteranno chiusi al pubblico.

Tutti i servizi in programma a Gravina di Catania saranno effettuati regolarmente. Saranno espletati anche lo svuotamento dei cestini e lo spazzamento meccanizzato ma non quello manuale. Non sarà operativo il CCR e il Numero Verde non sarà attivo.

A San Giovanni La Punta non sarà attivo il servizio di Numero Verde ma saranno garantiti la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, lo spazzamento e il ritiro dei rifiuti ingombranti. Il CCR, inoltre, resterà aperto al pubblico. Stesso calendario è in programma a Valverde, con un’unica differenza: i CCR non saranno operativi in entrambe le giornate.

A Santa Maria di Licodia attivi porta a porta, spazzamento e ritiro rifiuti ingombranti. Non sarà operativo il servizio di Numero Verde.

A Paternò, nella giornata di sabato 25 aprile, saranno garantiti porta a porta, spazzamento e ritiro rifiuti ingombranti. Il Numero verde non sarà attivo e il CCR resterà chiuso. Gli stessi servizi sono in programma anche nella giornata di venerdì 1 maggio ad eccezione del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti che non sarà espletato perché in programma solo il sabato.

PROVINCIA DI MESSINA

A Barcellona Pozzo di Gotto saranno sospesi tutti i servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti: non saranno garantiti né il porta a porta né lo spazzamento. Sospeso anche il ritiro dei rifiuti ingombranti. Non sarà attivo il Numero verde e, ove presenti, non saranno aperti al pubblico i Centri Comunali di Raccolta.

In quelle stesse giornate, invece, a Santa Teresa di Riva, Dusty garantirà soltanto il servizio di spazzamento delle strade. Sabato 25 aprile, inoltre, sarà attiva la raccolta dei pannolini e dei pannoloni. Tutti gli altri servizi saranno sospesi: il loro recupero avverrà secondo il calendario di raccolta.

PROVINCIA DI SIRACUSA

A Noto è prevista la sospensione di alcuni servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti. Nelle giornate sopra indicate, saranno garantiti soltanto il servizio porta a porta e lo spazzamento delle strade. Il Centro comunale di Raccolta di Contrada Marina, inoltre, resterà aperto al pubblico.

Ad Avola, sabato 25 aprile resteranno aperti al pubblico sia il Centro Comunale di Raccolta che quello di Riuso. Saranno sospesi, inoltre, tutti gli altri servizi tra cui quello di spazzamento, porta a porta e ritiro dei rifiuti ingombranti. Non sarà attivo il Numero verde. Venerdì 1 maggio sarà garantito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Il Centro comunale di Raccolta resterà operativo.

CALTANISSETTA

Nelle giornate festive di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio, a Caltanissetta resterà attivo solo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento riguarderà soltanto le vie del centro storico della città mentre le Isole ecologiche fisse resteranno aperte al pubblico. Il Centro comunale di raccolta di contrada Cammarella, invece, non sarà operativo. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti non sarà garantito e non sarà attivo neanche il Numero verde.



