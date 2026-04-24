Elezioni, Crisafulli designa Arena e Sabatino come assessori: “Il 29 aprile presenteremo le 5 liste”

Sono Tiziana Arena, consigliera comunale del Pd, e Michele Sabatino, docente dell’Università degli studi della Basilicata e project manager, gli assessori designati da Mirello Crisafulli in vista delle amministrative del 24 e del 25 maggio prossimi.

Il nodo del traffico

Uno dei temi caldi, gestione idrica a parte che in questi giorni ha infiammato la campagna elettorale, è la viabilità. Il problema è il traffico, parafrasando uno dei film più noti di Roberto Benigni – Johnny Stecchino – e per il Barone rosso è una sorta di cavallo di battaglia.

Arena indicata assessore alla Viabilità

“Vogliamo prendere -ha detto Crisafulli nel corso della conferenza stampa di presentazione dei due assessori che si aggiungono alla parlamentare nazionale Stefania Marino ed al deputato regionale, Fabio Venezia – questa città dal livello basso in cui è stata cacciata e cercare di rimetterla in piedi. Nell’ambito di questo schema noi abbiamo fatto una valutazione ritenendo che il primo dei problemi sia quello di snellire il traffico in questa città. A tale proposito io penso che nessuno meglio di Tiziana Arena -consigliera comunale – possa assumere il ruolo di assessore alla Viabilità ed ai Lavori pubblici. Sarà sicuramente all’altezza di questa sfida”.

Sabatino, l’uomo della Finanza

Crisafulli sa bene che, per portare avanti la macchina amministrativa servono e serviranno tanti soldi ora che il Pnrr è arrivato all’ultima stazione. Da qui la scelta di mettere dentro nella sua squadra l’uomo della Finanza, Michele Sabatino. “Dall’altro lato abbiamo la necessità di programmare e organizzare la captazione di risorse finanziamenti extra comunali, per questo ho scelto nella mia squadra Michele Sabatino”.

“Si parlerà di noi, le 5 liste le presenteremo il 29”

Il candidato a sindaco del Centrosinistra ha lanciato la sua sfida al Governo regionale. “Io credo che in Sicilia si parlerà di noi. Diventeremo -ha detto Crisafulli – fastidiosi per il governo della Regione siciliana, per la politica siciliana, perché non saremo disponibili a fare le cose in silenzio, a fare finta di non avere capito: questa terra va protetta, va difesa e va rilanciata. Per fare questo abbiamo bisogno di una grande squadra come quella che io sto componendo ma abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno di tutti i cittadini, in particolare di tutti i candidati. Giorno 29 aprile presenteremo tutte le liste dei candidati: sono cinque liste, ne abbiamo fatte cinque apposta, perché cinque sono le dita di una mano”.