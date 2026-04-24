EcoDigital, Marano e Pecoraro Scanio: “Al lavoro su proposta di legge per attrarre talenti ed investitori”

Successo per la tappa della Rete EcoDigital a Catania: “Sostenibilità ambientale e tecnologia leva strategica per porre la Sicilia all’avanguardia nella transizione ecologica e digitale”.

La transizione green e l’innovazione tecnologica come leva strategica per lo sviluppo della Sicilia: la straordinaria partecipazione alla tappa catanese della Rete EcoDigital testimonia che la strada intrapresa è quella giusta. Start upper, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni si sono dati appuntamento presso la sede Ars di via Etnea a Catania per confrontarsi, per promuovere sinergie ma soprattutto per lanciare idee e proposte che pongano la Sicilia all’avanguardia sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione.

L’evento è stato promosso dalla deputata Jose Marano, Presidente Intergruppo parlamentare EcoDigital all’Assemblea regionale siciliana, e da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde.

“Stiamo lavorando con i giovani, con i professionisti e gli imprenditori che abbiamo incontrato in questi anni – ha detto la deputata Marano – per proporre al Parlamento Siciliano, insieme ai colleghi dell’Intergruppo parlamentare all’Ars, una proposta di legge che possa servire ad attrarre in Sicilia investitori ma anche talenti, esperti in innovazione digitale. Abbiamo immaginato una sorta di welcome kit che possa invogliare, richiamare anche da fuori Sicilia le migliori forze ed intelligenze. Il nostro obiettivo, non a caso, è soprattutto quello di far tornare a casa i cosiddetti cervelli in fuga attraverso proposte concrete che rendano il nostro territorio finalmente attrattivo e competitivo”.

“Nuova tappa EcoDigital in Sicilia – ha detto Pecoraro Scanio – sempre al fianco dei giovani insieme ad esperti, rappresentanti delle istituzioni per raccogliere la capacità di innovazione delle start up nella transizione ecologica e digitale che è il futuro, soprattutto in questo periodo nel quale la sovranità energetica è diventata fondamentale. E la Sicilia, così come l’Italia, con il sole, il vento e le rinnovabili, ha le carte in regola per diventare una realtà sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Per fare questo, servono nuovi step a cui stiamo lavorando con Jose Marano e con l’Intergruppo parlamentare Eco Digital all’Ars”.



