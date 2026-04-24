Il Nuovo sindacato carabinieri incontra il comandante: focus su personale e organizzazione

Si è svolto a Enna un incontro tra una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri e il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Alfredo Beveroni. Al centro del confronto, le condizioni del personale e l’organizzazione del servizio sul territorio.

Alla riunione hanno partecipato il segretario nazionale Toni Megna, il segretario generale regionale Luca Valentini e il segretario generale provinciale Luca Cravotta. Il confronto si è tenuto presso il comando provinciale ed è stato improntato a un clima di collaborazione istituzionale.

Attenzione al personale

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato l’approccio adottato dal comandante Beveroni nella gestione delle risorse umane, con particolare attenzione all’ascolto delle esigenze dei militari. Un elemento ritenuto centrale per migliorare il benessere del personale e favorire una maggiore efficacia operativa.

Organizzazione e funzionalità

Il modello organizzativo illustrato punta a coniugare efficienza e valorizzazione delle professionalità presenti nell’Arma. Secondo quanto emerso, l’obiettivo è mantenere elevati standard di servizio, garantendo al contempo condizioni di lavoro adeguate.

Il confronto con il sindacato

La delegazione composta da Toni Megna, Luca Valentini e Luca Cravotta ha espresso apprezzamento per la disponibilità al dialogo manifestata dal comandante Alfredo Beveroni. Il sindacato ha sottolineato l’importanza di proseguire il confronto su temi legati all’attività quotidiana dei militari e all’organizzazione del lavoro.

L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni tra rappresentanze sindacali e vertici territoriali dell’Arma, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e l’efficacia del servizio.