Carabinieri, il nuovo comandante è Beveroni

Si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Enna. E’ il tenente Colonnello Alfredo Beveroni, proveniente da Piacenza.

Chi è il nuovo comandante

L’ufficiale, dopo aver frequentato il 180esimo corso presso l’Accademia militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha prestato servizio come primo incarico presso l’8° Battaglione “Lazio”, dopodiché ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Como, le Compagnie CC di Castellaneta, in provincia di Taranto, e di Abano Terme, nel padovano. A seguire è stato prima docente e successivamente Comandante di Battaglione presso la Scuola Marescialli di Firenze e negli ultimi quattro anni ha retto il Reparto Operativo di Piacenza. Nel corso della sua carriera ha svolto anche servizio all’estero in Bosnia Erzegovina e in Iraq.

Gli incontri istituzionali

Laureato in giurisprudenza, 48enne, in questi giorni incontrerà i vertici istituzionali delle Autorità Giudiziarie, della Prefettura, della Questura e delle altre forze di polizia, nonché dei Sindaci della Provincia, al fine di operare nella massima sinergia.

È giunto a Enna in sostituzione del Colonnello Angelo Franchi, il quale – nell’andare ad assumere il Comando del 12° Reggimento “Sicilia” a Palermo – ricorda che porterà nel cuore la città ennese per l’accoglienza e le esperienze professionali maturate durante la sua permanenza.

