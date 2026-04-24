Inaugurata Expo Comics and Games 2026 a Palermo, quattro giorni di puro divertimento alla Fiera del Mediterraneo

L’attesa è finita. Expo Comics and games 2026 ha aperto i battenti e sarà visitabile fino a domenica 26 aprile alla Fiera del Mediterraneo (dalle 10 alle 23). Quattro giorni di puro divertimento organizzati da Mediexpo, con la direzione artistica di Vincenzo Marchese, tra fumettisti, ospiti illustri internazionali, attori, doppiatori, stand espositivi, aree giochi, concerti e workshop.

Il taglio del nastro è stato a cura dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, dell’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e del presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara.

“Il lavoro fatto dalle istituzioni insieme ai privati porta aggregazione e comunità – ha detto l’assessore Tamajo – e dà l’opportunità alle aziende di poter rafforzare la competitività, di creare relazioni commerciali importanti”.

L’evento è supportato anche dall’amministrazione comunale. “Abbiamo recuperato la Fiera qualche anno fa – ha spiegato l’assessore Forzinetti -. Si tratta di un polo produttivo fondamentale per la nostra città. Per questo supportiamo tutte le manifestazioni e gli imprenditori che vogliono utilizzare questi spazi”.

Massimiliano Mazzara sottolinea come la Fiera Comics sia diventata, anno dopo anno, una grande realtà del Sud Italia. “Quest’anno ci hanno raggiunto ancora più ospiti nazionali ed internazionali – ha detto il presidente di Mediexpo – che arricchiscono la Fiera. Un vento che cresce sempre di più e che chiama a raccolta tantissimi appassionati”.

Dopo Expo Comics and Games, la Fiera accoglierà altri due eventi molto attesi in città: Mediedil dall’8 al 10 maggio e la Fiera Campionaria dal 23 maggio al 7 giugno.

Servizio video con interviste a Edy Tamajo, Giuliano Forzinetti e Massimiliano Mazzara





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA