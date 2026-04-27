Oltraggio a pubblico ufficiale, 8 mesi per un piazzese: ai domiciliari

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Piazza Armerina in esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare una pena di otto mesi di reclusione. Il caso risale al novembre 2019, quando era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Sconterà la pena a casa

Condannato nell’ambito del procedimento penale, è stato successivamente ammesso alla detenzione domiciliare. Dopo essere stato rintracciato, è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena.