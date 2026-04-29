IX Convegno Nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae” – Medicina interna e cronicità a confronto, dal 21 al 24 maggio a Isola delle Femmine

Dal 21 al 24 maggio 2025, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il IX Convegno Nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”, promosso da Cicacongress e presieduto dal Prof. Salvatore Corrao, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Palermo, e dal Prof. Francesco Perticone, Professore Emerito all’Università Magna Græcia di Catanzaro.

Il Congresso quest’anno vuole essere anche uno spazio di riflessione culturale e clinica sulla medicina interna, come luogo naturale della complessità. In un tempo caratterizzato da iperspecializzazione, innovazione tecnologica accelerata e frammentazione dei percorsi di cura, il Congresso intende riaffermare una visione integrata del paziente, capace di coniugare evidenza scientifica, giudizio clinico e responsabilità decisionale.

Il programma è costruito attorno a un asse concettuale preciso: diabete, obesità, malattie immuno-mediate, condizioni infettive e sistemiche come paradigmi della complessità clinica contemporanea. Non singole patologie isolate ma condizioni croniche, multisistemiche e spesso coesistenti che richiedono competenze trasversali, integrazione multidisciplinare e capacità di adattare le evidenze al singolo contesto clinico.

La struttura in Lectiones Magistrales, sessioni tematiche e momenti di discussione collegiale, e due focus on the real word, riflette la volontà di valorizzare non solo l’aggiornamento scientifico ma anche il ragionamento clinico e la condivisione di modelli decisionali e organizzativi.

Giovedì 21 maggio, la giornata inaugurale sarà preceduta da una

manifestazione promossa da AMS-FMSI Palermo, in collaborazione con Polisportiva Palermo e Polisportiva Mimmo Ferrito, con attività motorie

outdoor condotte da istruttori specializzati, supportate dal Dott. Vittorio Virzì. L’evento si concluderà con una tavola rotonda tra clinici e pazienti.

Seguirà il convegno con relatori di prestigio nazionale e internazionale come il professore Francesco Del Galdo dell’Università di Leeds che affronterà il tema sclerodermia. La prima giornata si concluderà con una tavola rotonda sugli aspetti tecnici ed etici dell’intelligenza artificiale.

Le altre giornate saranno incentrate sulle patologie croniche di area metabolica, cardiovascolare, respiratoria, dermatologica, reumatologica, malattie rare e malattie infettive.

“Anche quest’anno un grande impegno organizzativo e scientifico – spiega il professore Salvatore Corrao –. Saranno giornate intense con letture magistrali di relatori di fama internazionale. Avremo una serie di mini corsi che offriranno una full immersion su temi centrali della medicina interna e delle sue diramazioni specialistiche. Saranno quattro giornate di alta formazione scientifica, ma anche di confronto umano e professionale”.

Intervista al prof Salvatore Corrao





Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via Libertà, 128/A, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

Artista: Medicina interna

Prezzo: 0.00