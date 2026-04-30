Elezioni a Enna, via alla sfida per il dopo Dipietro: i nomi di tutti i candidati al Consiglio comunale

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste, la corsa elettorale per le amministrative di Enna del 24 e 25 maggio entra ufficialmente nel vivo. La sfida per la guida della città vede contrapporsi tre figure principali, ognuna espressione di visioni e coalizioni distinte: Ezio De Rose, Mirello Crisafulli e Filippo Fiammetta. Vediamo le liste collegate ai 3 candidati ed i nomi di chi aspira a diventare Consigliere comunale.

Candidato Sindaco: Ezio De Rose (Centrodestra)

Assessori designati: Giovanni Contino (già assessore comunale)Paolo Gargaglione (Presidente del Consiglio comunale uscente), Gaetano Di Maggio (ex assessore provinciale) Ilaria Marazzotta Davide Neva Di Fabrizio, Fabio Arangio.

Enna Futura

Paolo Gargaglione, Gaetano Alessandra, Michele Baldi, Mario Barbusca, Peter Barreca, Francesca Bongiovanni, Irene Calabrese, Vito Cardaci, Alessandro Coniglione, Barbara Di Natale, Luana Gervasi, Marialuisa Guerriero, Rita Gulino, Carmelo Iannello, Salvatore Insabella, Giuseppa Macaluso, Elvira Patelmo, Massimo Riccobene, Gaetana Savoca, Veronica Seggio, Vincenzo Sutera, Maria Pia Taormina, Rossana Tirrito, Egidio Torregrossa.

Fare Comune

Alessia Balsamo, Simone Bongiorno, Rosalinda Campanile, Giuseppe Campochiaro, Giovanni Contino, Salvatore Costa, Paolo Di Dio, Karol Freschi, Valentina Giummo, Maurizio Gulina, Liborio Incudine, Paola Lo Monaco, Antonio Messina, Francesco Mirisciotti, Concetta Maria Nicosia, Filippa Paternò, Riccardo Savoca, Agata Tumminaro, Salvatore [Cognome non presente nel testo].

Forza Italia

Melinda Alessi, Giuseppe Balsamo, Rosa Bruno, Antonio Campisi, Maria Cannarozzo, Gaetano Cristaldi, Davide Di Fabrizio, Sabrina Faraci, Gaetano Fazzi, Stefano Ferrara, Giuseppa Genovese, Ivan Lavalle, Vincenzo Mazzullo, Elisa Murgana, Gaetana Palermo, Elena Pesare, Paolo Platino, Vincenzo Raimondi, Gianmaria Randazzo, Claudio Riccobene, Graziana Scardilli, Mario Stompo, Cristian Tinebra, Amanda Valguarnera.

Fratelli d’Italia

Francesco Barbagallo, Valentina Bellino, Santina Bennici, Domenica Eleonora Bruno, Concetta Cammarata, Rosario Cingotta, Anita Cufari, Dante Ferrari, Filippo Fornaia, Jacopo Gessaro, Andrea La Barbera, Marco La Duca, Pietro Lo Cascio, Enrico Longi, Rosalia Palma, Davide Pastorelli, Mario Puglisi, Angela Restivo, Greta Stella, Gianluca Sutera, Mattia Tamburella, Anna Troina, Linda Umbriano, Serenella Zanerolli.

Noi Moderati

Sabrina Bambino, Carmelo Barbusca, Davide Befumo, Angela Bertuccio, Giovanna Campione, Luigi Caruso, Antonino Cutrona, Giuseppe D’Agristina, Gianpiero Di Franco, Richard Garofalo, Salvatore Pio Grippaudo, Giuseppe Lattuca, Gaetana Lattuca, Martina Lauria, Emanuele Marasà, Franco Merlo, Vincenzo Napoli, Maria Palermo, Marco Perri, Antonio Riggi, Giuseppe Savoca, Giuseppe Scavuzzo, Domenica Stivaletta.

Candidato Sindaco: Mirello Crisafulli (Centrosinistra)

Mirello Crisafulli (Centrosinistra/Civico) Il candidato sostenuto da cinque liste ha designato i seguenti assessori: Tiziana Arena: Consigliera comunale del PD, con delega ai Lavori pubblici e alla Viabilità. Michele Sabatino: Docente universitario e project manager, con delega alla Programmazione e al reperimento di risorse extracomunali. Marinella Adamo: Dirigente scolastica, designata alla Pubblica istruzione. Fabio Venezia: Deputato all’ARS. Maria Stefania Marino: Deputata alla Camera dei Deputati.

Democratici e Progressisti

Alessandra Ballarò, Arturo Barbarino, Chiara Bonaventura, Gesualdo Catalano, Cristina Di Mattia, Andrea Di Salvo, Maria Donato, Filippo Fiammetta, Daniel Garofalo, Federica Emanuela Giarratana, Andrea Gloria, Angela Mangione, Sandra Mazzola, Naoufal El-Fetouhy (detto Nofal), Giulia Nasello, Nawal Moqran, Rosalba Panvini, Fabrizio Russo, Francesco Davide Savoca, Omar Sutera, Giuseppe Trovato, Angelo Valenza, Maria Assunta Vigneri, Pietro Viola.

Movimento Progressista e Democratici per Enna

Valentino Cameli, Mario Giuseppe Capasso, Maria Angela Casano, Marco Giuseppe Cavallaro, Italia Chiarenza, Roberto Neil Colianni, Loredana Maria Corazziere, Ivan Di Stefano, Valeria Gaetana Filippelli, Filippo Garofalo, Carmela Impellizzeri (detta Carmelina), Cosimo Damiano Interisano, Santina Manfrè, Giuseppe Filippo Mazza, Maria Venera Menzo (detta Mariella), Samantha Messina, Rosalia Carmela Noto, Daniela Remo, Maria Rita Pirrera, Vincenzo Savarino, Raissa Veronica Maria Paola Sperlinga, Patrizia Maria Villano, Gaetano Volante.

Prima Enna – Lista Civica Indipendente

Salvatore Bevilacqua, Giuseppe Antonio Cristadoro, Carlo Di Marco, Maria Teresa Druso, Stefania Fazzi, Daniela Margherita Gallone, Maria Paola Gervasi, Angela Guarascio, Giuseppe Ingrassia (detta Giusi Cozza), Giulio Giuseppe La Marca, Leonora Domenica Li Puma (detta Lea), Giulia Loni, Giuseppe Messina, Rosa Maria Murgano, Giuseppina Claudia Natale (detta Giusi), Michele Nicotra, Antonino Rubulotta, Stefania Russo, Alfredo Tabita, Giancarlo Tinebra, Giuliano Tosatti, Angelo Tramontana, Rosario Vasapollo, Mario Vitale.

Sinistra Democratica – Torre

Anita Baviera, Rosetta Bonanno, Annalisa Calabrese, Sabrina Maria Carmela Caruso, Lucia Cinzia Catalano, Prospera Catania (detta Rina), Michele Corvo, Lucia D’Agristina, Nicola De Luca (detto Nico), Alessio Gennaro, Salvatore Giunta, Enrico Guarino, Salvatore Antonio Filippo Iannello, Roberta Domenica La Martina, Francesco Lipani, Alessandro Lo Presti, Ivano Vincenzo Martorana (detto Ivan), Marilisa Milano, Maria Concetta Nicoletti, Luigi Maria Petralia (detto Gino), Francesca Pirronitto, Massimo Rizza, Mario Stella, Rosa Termine.

Candidato sindaco: Filippo Fiammetta (Civico/Controcorrente)

Liste a sostegno di Filippo Fiammetta

Coordinamento Civico per Enna /Controcorrente

Francesco Arancio, Marigiusy Bambalo, Cristina Biban, Maurizio Campo, Roberto Caruso, Marilena Castellana, Vincenzo Di Stefano, Livio Dottore, Maria Emma, Laura Faraci, Filippo Fiammetta, Gabriele Fiorello, Antonio Foti, Giovanni Gagliano, Patrizia Fundrisi, Maria Teresa Gravina, Francesco Paolo Menzo, Concetto Millunzi, Sebastiano Milluzzo, Liborio Navarra, Danilo Orlando, Maria Carmela Pitta, Maria Lucia Sanguedolce

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