Calcio, l’Enna pareggia a Favara e conquista la salvezza in D

Sul campo del Favara, nell’ultima giornata di campionato, l’Enna Calcio ha scritto una delle pagine più belle della sua stagione. Un pareggio per 2-2, sudato e meritato, che vale molto più dei tre punti: vale la permanenza in Serie D per il secondo anno consecutivo.

La cronaca

Un traguardo inseguito per mesi, difeso con le unghie e con i denti, e conquistato con il carattere che ha contraddistinto l’intera cavalcata dei gialloverdi.La partita si mette subito in salita. Al quinto minuto del primo tempo il Favara passa in vantaggio sfruttando un’autorete sfortunata di Gabrieli. Un avvio da dimenticare per gli ennesi, che però non si disuniscono e rispondono con ordine e determinazione. La svolta arriva al 39′, quando Distratto firma il meritato pareggio e riaccende le speranze. L’Enna non si ferma: allo scadere del primo tempo è Tchaouna Franck a Enna, che impresa: salvezza conquistata sul campo di Favara.ribaltare il risultato con una rete che manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1. Un vantaggio prezioso, conquistato con la lucidità di chi sa cosa c’è in palio.Nella ripresa la formazione di Cimino gestisce con attenzione, concedendo poco o nulla a un Favara già salvo e privo di stimoli. Sembra fatta. Ma al 43′ della ripresa un calcio di punizione di Etchrgoyen beffa il portiere gialloverde e riporta il risultato in parità.

Ancora un anno in D

Il 2-2 finale è accolto però con un respiro di sollievo, perché nel frattempo l’Athletic Palermo ha fatto il suo dovere battendo il Ragusa in trasferta: l’unica formazione che avrebbe potuto soffiare la salvezza diretta agli ennesi è stata eliminata dall’equazione. La matematica sorride all’Enna.Al triplice fischio è festa grande. Una festa collettiva che abbraccia la squadra, lo staff tecnico, la società e i tifosi che per tutta la stagione non hanno mai smesso di credere. Un plauso a tutti loro: a chi ha lottato in campo, a chi ha lavorato nell’ombra e a chi ha seguito i gialloverdi con passione, trasferta dopo trasferta. La Serie D è ancora di Enna