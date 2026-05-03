Il weekend sportivo perfetto per Enna: calcio e pallamano danno lustro alla città

Ci sono weekend che restano nella memoria di una città. Questo è uno di quelli. In quarantotto ore Enna ha vissuto due emozioni sportive di rara intensità, due traguardi raggiunti in discipline diverse ma accomunati dalla stessa fibra: quella di una comunità che non si arrende e che sa trasformare il sacrificio in gioia.

Il salto nell’olimpo della pallamano

Sabato sera era arrivata la notizia che in tanti aspettavano da tempo: la Orlando Pallamano Haenna è in Serie A Gold. Sul campo del Camerano, nelle Marche, i gialloverdi dell’handball avevano perso la partita ma vinto la promozione, forti dei due punti di vantaggio accumulati in classifica e di quella vittoria pesantissima all’andata al PalaHaenna, chiusa con quindici reti di scarto. Una sconfitta dolce, come si usa dire quando il lavoro vero era già stato fatto. Enna e la pallamano ai vertici nazionali, per la prima volta. Una impresa storica.

L’impresa dell’Enna calcio

Ventiquattr’ore dopo, domenica pomeriggio, è toccato al calcio completare il quadro. L’Enna Calcio ha pareggiato 2-2 sul campo del Favara nell’ultima giornata di Serie D, conquistando una salvezza diretta che sembrava alla portata ma che andava comunque guadagnata sul campo. Rimonta da 0-1, vantaggio ribaltato, brivido finale con il pareggio avversario allo scadere: tutti gli ingredienti di una storia sportiva che tiene incollati fino all’ultimo secondo. E poi l’esplosione di gioia, al triplice fischio, con la certezza che anche nella prossima stagione Enna avrà una squadra di calcio nella quarta serie nazionale.Due sport, due categorie, due storie diverse. Ma un’unica città, un’unica comunità, un unico fine settimana che Enna non dimenticherà facilmente.