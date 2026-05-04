Tennistavolo, la Folgore Enna brilla ai Nazionali: Arinella e Giunta nella Top 5 d’Italia

Non è stato solo un esordio, ma una vera e propria prova di forza quella di Francesco Giunta e Antonio Arinella ai Campionati Giovanili Under 11 di Terni. I due portacolori dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Folgore Enna, alla loro prima passerella in una kermesse nazionale, hanno dimostrato di poter competere ai vertici del tennistavolo giovanile italiano, portando a casa un prestigioso quinto posto nella gara a squadre.

L’impresa a squadre: una scalata fino ai quarti

Sotto la guida tecnica di Daniele Spagnolo, il duo ennese ha iniziato la scalata superando con determinazione gli abruzzesi dell’A.S.D. Energia New Teramo (Stefano Bruni e Nicolò Pomponi). L’avanzata si è fermata solo ai quarti di finale contro i futuri finalisti del Città dei Ragazzi TT Modena. Nonostante il punteggio di 0-3 a favore degli emiliani Cristian Ragni e Leonardo Centi, Giunta e Arinella hanno espresso un gioco di alto livello, uscendo dal campo a testa alta.

La vera prova di maturità è arrivata però nei tabelloni di recupero per il ranking dal 5° all’8° posto. Qui la Folgore ha cambiato marcia: Vittoria per 3-1 contro la Milano Table Tennis Academy C.S. (composta dal trio Chierichini, Perego e Busti). Vittoria per 3-1 nella finale per il quinto posto contro il C.S.D. Ask Kras di Nik Slavec e Francesco Vianelli. Un piazzamento che premia mesi di sacrifici e un progetto tecnico condiviso con dedizione dalle famiglie degli atleti.

I risultati individuali e i doppi

Oltre alla prova di squadra, i giovani atleti ennesi si sono distinti nelle altre specialità: Doppio Misto: Antonio Arinella, in coppia con Marika Altesi (A.S. Dilettantistica T.T. Mediterraneo Trapani), ha raggiunto i quarti di finale.

Doppio Maschile: Il cammino della coppia Giunta-Arinella si è interrotto ai sedicesimi di finale. Singolare Maschile: Francesco Giunta ha lottato con grinta nel tabellone di Consolazione, fermandosi agli ottavi. Prestazione di rilievo per Antonio Arinella nel Tabellone Finale Superiore: il suo cammino si chiude agli ottavi di finale, un risultato che lo consacra come primo tra i siciliani della categoria.

Il bilancio in casa Folgore

La trasferta umbra lascia in dote alla società ennese molto più di un trofeo. “C’è grande soddisfazione per l’esperienza dei ragazzi”, fanno sapere dall’entourage della Folgore. In un contesto tecnico così elevato, il confronto con i pari età di tutta Italia rappresenta una linfa vitale per l’evoluzione tecnica e umana di Giunta e Arinella, ormai pronti a recitare un ruolo da protagonisti nelle prossime stagioni.