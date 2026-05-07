Commercialisti e Agenzia delle Entrate insieme ad Enna, ecco i nuovi strumenti digitali

I nuovi strumenti digitali da conoscere per evitare di incorrere in errori fiscali sono stati al centro di un incontro formativo nei locali dell’Istituto Superiore “Fratelli Testa” di Nicosia, fra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna e l’Agenzia delle Entrate. L’incontro organizzato, in collaborazione fra le due istituzioni, è stato dedicato ai servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria, con particolare attenzione al canale CIVIS e agli strumenti digitali messi a disposizione di professionisti, imprese e cittadini.

Tutti insieme per le tasse

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo delle professioni economico-giuridiche e l’Agenzia delle Entrate, confermando la centralità del rapporto istituzionale tra l’Ordine dei Commercialisti di Enna e gli uffici finanziari del territorio. Un rapporto fondato sulla collaborazione, sul dialogo e sulla volontà comune di rendere sempre più efficiente il servizio offerto ai contribuenti. Particolarmente significativa è stata la presenza degli studenti dell’Istituto, che hanno avuto l’opportunità di assistere a un incontro formativo di alto valore civico. Parlare ai giovani di fiscalità, servizi pubblici digitali e corretto rapporto tra cittadini e istituzioni significa anche parlare di legalità, di responsabilità e di partecipazione consapevole alla vita economica e sociale del Paese.

Spiegare la legalità fiscale agli studenti

La presenza degli studenti ha dato all’evento un valore ulteriore, trasformando il convegno non solo in un momento tecnico-professionale, ma anche in una vera occasione educativa. Dopo i saluti istituzionali del Dott. Marco Montesano, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, sono intervenuti i relatori indicati nella locandina dell’evento: il Dott. Giuseppe Massimiliano Maria Taranto, Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Enna, e il Dott. Antonello Di Ottavio, Direttore dell’Ufficio Territoriale di Enna. Ai loro interventi si è aggiunto anche il prezioso contributo del Dott. Giandomenico Anello, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Enna, che ha ulteriormente arricchito il confronto con un approfondimento operativo di grande interesse.

Il Presidente dell’ordine

“L’incontro di Nicosia — ha dichiarato il Presidente dell’Ordine, Dott. Marco Montesano — dimostra quanto sia importante costruire occasioni di dialogo diretto tra Commercialisti, Agenzia delle Entrate, scuola e territorio. Il Commercialista oggi non è soltanto un professionista che assiste imprese e contribuenti negli adempimenti fiscali, ma è anche un interprete del cambiamento, un facilitatore dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e un presidio di legalità economica. Portare questi temi tra gli studenti significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, capaci di comprendere il valore delle regole, della correttezza fiscale e della collaborazione istituzionale”.

A conclusione della giornata, nell’ambito del ciclo di incontri promosso dall’Ordine dal titolo “Il Commercialista fuori dallo studio, dentro le aziende”, i partecipanti hanno visitato un Birrificio di Nicosia, realtà produttiva artigianale del territorio. La visita ha consentito di conoscere da vicino un’impresa locale capace di coniugare identità territoriale, produzione artigianale e cultura d’impresa. Il birrificio, situato a Nicosia, rappresenta un esempio concreto di valorizzazione delle eccellenze locali e di sviluppo imprenditoriale legato alla qualità, alla tradizione e all’innovazione. L’iniziativa ha così unito formazione professionale, educazione alla legalità e conoscenza del tessuto economico locale, confermando l’impegno dell’Ordine dei Commercialisti di Enna nel promuovere una professione sempre più vicina alle istituzioni, ai giovani, alle imprese e al territorio.