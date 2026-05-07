Condannato per il Reddito di Cittadinanza sconterà la pena ai domiciliari

Dovrà scontare un anno e 4 mesi per aver percepito il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. Personale della Polizia di Stato, e in particolare della Squadra Mobile di Enna ha eseguito nei confronti dell’uomo già pluripregiudicato, un’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, poiché ritenuto responsabile del reato di indebito ottenimento del beneficio economico del reddito di cittadinanza, aggravato.

Rintracciato e ristretto ai domiciliari

I poliziotti della Squadra Mobile di Enna, ricevuto l’ordine, riuscivano a rintracciare senza difficoltà il condannato e a condurlo negli uffici della Squadra Mobile per le pratiche di detenzione, ultimate le quali, gli stessi agenti lo riaccompagnavano nella sua abitazione per l’espiazione della pena inflittagli. L’uomo, da questo momento, si trova agli arresti domiciliari e non potrà lasciare l’appartamento dovendosi attenere alle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.