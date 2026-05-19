B. Marco Guarneri: “Trekking e ascolto per promuovere consapevolezza e relazioni”

Il Coaching Club Sicilia, espressione territoriale dell’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP), ha promosso un evento esperienziale dedicato alla consapevolezza personale e di gruppo attraverso cammino, coaching, ascolto e confronto condiviso. L’iniziativa, guidata dalla responsabile del Coaching Club, Mirjam Ognibene, ha coinvolto i partecipanti in un percorso nella natura finalizzato a favorire autoriflessione e condivisione.

L’evento si è svolto con l’obiettivo di offrire uno spazio di rallentamento rispetto ai ritmi della vita quotidiana e alla costante dispersione dell’attenzione che caratterizza la contemporaneità. Attraverso il cammino, il dialogo e momenti di riflessione condivisa, i partecipanti giunti da tutta la Sicilia hanno potuto dedicare tempo all’ascolto di sé e del gruppo.

“È stato particolarmente bello e significativo vivere questo evento con il Coaching Club Sicilia, perché durante le escursioni di trekking abbiamo avuto la possibilità di camminare non solo nella natura, ma anche dentro noi stessi”, ha dichiarato l’autore B. Marco Guarneri.

“Ognuno di noi – ha proseguito Guarneri – ha portato con sé un tema importante e personale, esplorandolo attraverso il silenzio, l’ascolto e le domande che il cammino sa generare. In un momento molto intenso, abbiamo camminato insieme tenendoci uniti da una corda, simbolo concreto di legame, presenza e unità. Con quella stessa corda abbiamo poi disegnato il simbolo della Sicilia, trasformandola in un’immagine condivisa di appartenenza e connessione”.

L’iniziativa ha evidenziato come persone provenienti da realtà diverse della Sicilia possano riconoscersi in bisogni, fragilità e vissuti comuni.

“Siamo molto più vicini gli uni agli altri di quanto spesso immaginiamo”, ha concluso Guarneri, ringraziando il Coaching Club Sicilia, la responsabile Mirjam Ognibene e tutto il team dei soci organizzatori “per aver creato un’esperienza di ascolto e condivisione reale”.



