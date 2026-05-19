Saem da record: il salone dell’edilizia accoglie 15mila visitatori

Record storico per la 29esima edizione del Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, ospitato negli spazi di SiciliaFiera di Misterbianco (Ct), che chiude con oltre 15.000 presenze e un incredibile +47% rispetto al 2024.

«Chiudiamo con un bilancio più che positivo, al di là di ogni più rosea aspettativa», dichiara Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore del Saem. «Questa edizione consolida la manifestazione nel panorama fieristico di alto livello, grazie alla qualità dell’offerta, alla forte specializzazione e all’autorevolezza degli espositori. Il successo è confermato anche dal profilo del pubblico: il 32% era composto da professionisti, il 47% da operatori e imprese del comparto, e il restante 21% da privati».

I risultati ottenuti proiettano la manifestazione verso il futuro spingendo l’organizzazione di Eurofiere ad ampliare ulteriormente gli spazi espositivi che per la prossima edizione – in programma nel 2028 – passeranno da due a tre padiglioni.

L’evento, inaugurato alla presenza di istituzioni e partner di settore, si è confermato un punto di riferimento per il settore, unico “da Bologna in giù”, capace di unire l’innovazione tecnologica alla concretezza del cantiere, con soluzioni reali per la rigenerazione urbana e l’efficienza energetica.

«Il Saem oggi rappresenta la più grande fiera del Sud Italia, capace di competere direttamente con le principali realtà nazionali», aggiunge Lanzafame. «I numeri lo dimostravano già alla vigilia, con un incremento degli spazi espositivi del 50% e una significativa presenza di imprese straniere. L’edilizia si conferma il motore trainante della nostra economia, ancor di più oggi in una Sicilia che sta vivendo un momento di grande fermento grazie ai cantieri legati al PNRR».

Il percorso espositivo ha offerto una panoramica a 360 gradi sulla filiera: dalla bioedilizia alla progettazione digitale, fino all’impiantistica di ultima generazione e all’esposizione all’aperto delle grandi macchine movimento terra. Questa edizione del salone ha delineato il profilo di un’edilizia profondamente rinnovata, dove l’urgenza della transizione ecologica si fonde con le opportunità della digitalizzazione. Sul fronte dei materiali, l’attenzione si è concentrata su malte biocompatibili e sistemi di isolamento avanzati in linea con le direttive europee, affiancati da soluzioni d’avanguardia per l’impermeabilizzazione e la realizzazione di tetti verdi, ormai considerati fondamentali per la mitigazione termica urbana. Parallelamente, il cantiere moderno diventa un ecosistema hi-tech. Tra i padiglioni è emerso con forza il connubio tra edilizia e digitale. Software e tecnologie per la gestione digitale del ciclo di vita dell’edificio, che permettono di prevenire errori in fase di posa e ottimizzare i costi operativi. Sistemi di diagnostica strutturale predittiva tramite sensori IoT per il monitoraggio della salute degli edifici (vulnerabilità sismica). Nel campo dell’architettura del paesaggio e del benessere è stata presentata una tecnologia più focalizzata sulla realizzazione di piscine e ambienti d’acqua perfettamente integrati con l’ambiente naturale, privi di cemento armato e a bassissimo impatto ambientale, unendo estetica eco-friendly e innovazione strutturale. La fiera si è, inoltre, affermata non solo come vetrina espositiva per le grandi macchine movimento terra e l’impiantistica, ma come un fondamentale hub di formazione tecnica; qui le risposte concrete alle nuove normative sulla sicurezza sul lavoro, come le sfide legate alla “patente a crediti” e l’introduzione di DPI intelligenti, hanno tracciato la rotta per il rilancio infrastrutturale e la rigenerazione urbana di tutto il Mezzogiorno.

Accanto alla parte espositiva, il salone ha proposto un ricco programma di approfondimento tecnico. I lavori si sono aperti con i focus dedicati all’efficienza energetica e alle sfide della direttiva europea Case Green (EPBD IV), del Conto Termico 3.0 e delle applicazioni della levitazione magnetica ai serramenti. Tra i momenti salienti, l’intervento di Maurizio Merlino, responsabile regionale CNA Costruzioni, che ha rilanciato il ruolo della Confederazione nei rapporti con il Governo: «Serve un lavoro incisivo sul fronte della semplificazione burocratica e della certezza normativa per permettere alle imprese di programmare il futuro. In questa regione dobbiamo ribadire che il tema della casa è centrale, ed è prioritario trovare misure e mutui agevolati per consentire alle giovani coppie di acquistare casa».

Le giornate successive hanno visto una grande partecipazione di professionisti per i tavoli tecnici sulla sicurezza nei cantieri. Coordinati dai vertici di Aias e Asp Catania, gli esperti si sono confrontati sul nuovo Decreto Sicurezza, sul recepimento del nuovo Accordo Stato-Regioni e sulla gestione dei rischi da esposizione all’amianto. Infine, ampio spazio è stato dedicato alle risorse locali con il dibattito “Sviluppo e sostenibilità della filiera produttiva dei materiali lapidei siciliani”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Siciliana e di Sicindustria per approfondire il legame tra geologia, architettura contemporanea ed economia circolare.

Con il record di contatti commerciali avviati e un’affluenza oltre le aspettative, il Saem archivia la sua 29ª edizione consolidando il proprio ruolo di piattaforma di business altamente specializzata, capace di far dialogare costruttori, progettisti, installatori e distributori, e dà appuntamento a tutta la filiera al 2028.





Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA