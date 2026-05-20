Enna al bivio, la chiusura della campagna elettorale tra piazze, big e Dj set

Enna si prepara a vivere le sue ultime ore di “passione” politica prima del silenzio elettorale, in vista dell’appuntamento con le urne di domenica 24 e lunedì 25 maggio. La città è in fermento ed i 3 principali contendenti alla poltrona di primo cittadino hanno scelto stili e piazze diverse per lanciare l’ultimo appello agli elettori, in una volata finale che promette scintille e alta partecipazione.

Cosa farà Crisafulli

Mirello Crisafulli ha deciso di giocare d’anticipo, puntando sul “cuore” politico e geografico del centro storico. Giovedì 21 maggio alle 19:30, la sua coalizione si ritroverà in Piazza Vittorio Emanuele (Piazza San Francesco) per quello che si preannuncia come un comizio di forza e di proposta. Sul palco non mancherà il peso dei “big” locali: i parlamentari regionali e nazionali Fabio Venezia e Stefania Marino daranno man forte al candidato, insieme agli assessori già designati Marinella Adamo, Tiziana Arena e Michele Sabatino

Il messaggio di Crisafulli è chiaro: una campagna elettorale costruita “fuori dai palazzi”, camminando tra la gente e ascoltando ogni categoria produttiva e sociale. Ma Crisafulli non si ferma al giovedì; venerdì 22 maggio il suo “viaggio” si concluderà con una festa in musica nel quartiere Monte, in viale IV Novembre.

Fiammetta con La Vardera, Giarrusso e Alfano

Su quella stessa piazza, l’indomani, il 22 maggio alle 19,30, ci sarà Filippo Fiammetta, ed insieme a lui il parlamentare regionale, leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che ad Enna ha abiurato il Campo Largo contestando il sostegno a Crisafulli di pezzi di Lega e Dc. Fiammetta, nel suo piano per la città, ha tracciato nuove linee, a partire dalla questione idrica, uno dei temi caldi della campagna elettorale. Sul palco, ci saranno un’altra ex Iena, Dino Giarrusso, ex parlamentare europeo, e Sonia Alfano, fresca di adesione a Controcorrente dopo il divorzio politico con Carlo Calenda.

De Rose e la movida

Il terzo candidato è Ezio De Rose, esponente del Centrodestra, che risponde puntando tutto sulla convivialità e sull’energia di un luogo simbolo della movida e della storia ennese: via Mercato Sant’Antonio, meglio nota come ‘A Chiazza. L’appuntamento per i sostenitori di De Rose è fissato per venerdì 22 maggio a partire dalle 19:30.

Quella di De Rose non sarà solo una chiusura politica, ma una vera e propria festa. Per l’occasione, la visione amministrativa del candidato si mescolerà al ritmo del DJ set di Smaniafonia. Ora la parola passa agli ennesi: tra meno di quarantotto ore, il rumore dei comizi lascerà il posto al silenzio della riflessione e, infine, al verdetto delle schede.