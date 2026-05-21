Lavori sulle strade provinciali, al via la posa dell’asfalto

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria su sei strade provinciali ricadenti nel territorio del capoluogo ennese. Favoriti anche dalle condizioni meteo delle ultime settimane, gli interventi vengono eseguiti contemporaneamente nei diversi cantieri aperti lungo la rete viaria.

I lavori sono stati affidati alla N.G.A srl costruzioni, impresa che si è aggiudicata l’appalto per un importo complessivo di 2 milioni e 525 mila euro.

Gli interventi sulle Sp 81 e 81 bis

Tra le arterie interessate figurano la Sp 81 e la Sp 81 bis, la strada che collega la zona di Papardura alla statale 117 in direzione Caltanissetta. In questi giorni è stata effettuata la scarifica dei tratti maggiormente deteriorati, mentre sono stati completati gli interventi di pulizia dei presidi idraulici e di bonifica della pavimentazione.

Secondo quanto riferito dal progettista dei lavori, l’ingegnere Claudio Catania, da domani prenderà il via la posa dell’asfalto. Interventi di bitumazione sono previsti anche sulla Sp 1, sulla Sp 3, nella zona della stazione ferroviaria e sulla Sp 103, l’anello di Pergusa.

Viabilità e collegamenti

Secondo il consigliere delegato Salvatore Cappa, gli interventi consentiranno di migliorare i collegamenti all’interno del territorio del capoluogo e di ridurre i disagi legati alle condizioni della rete stradale provinciale.

Cappa ha inoltre sottolineato come la viabilità rappresenti uno dei principali ambiti di intervento dell’amministrazione provinciale, ricordando anche lo sblocco di opere rimaste ferme per anni, tra cui la Sp 28 e il ponte di Gagliano Castelferrato.

Interventi anche sulla Sp 130

Lavori in corso anche sulla Sp 130, in contrada Bruchito-Zagaria, dove si sta procedendo alla sistemazione di un tratto stradale dopo gli interventi di risanamento del sottofondo.

Nel tratto interessato, lungo oltre 300 metri, è stata rimossa e ricostruita la pavimentazione in seguito al deterioramento della sede stradale.