Lavori sulla A19, chiude tratto tra Gerbini e Catenanuova verso Palermo

Modifiche alla viabilità sull’autostrada A19 Palermo-Catania per consentire l’esecuzione di interventi legati al progetto Smart Road.

Quando sarà chiuso il tratto

Giovedì 4 giugno, tra le 9 e le 19, sarà infatti chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo nel tratto compreso tra lo svincolo di Gerbini Sferro e quello di Catenanuova, uno degli accessi strategici per il territorio ennese.Il provvedimento, previsto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle lavorazioni, interesserà il segmento autostradale compreso tra il km 172,600 e il km 156,800.

Il percorso alternativo

Durante la chiusura gli automobilisti diretti verso Palermo dovranno uscire allo svincolo di Gerbini Sferro e percorrere la strada statale 192 fino a Catenanuova, dove sarà possibile rientrare in autostrada.I lavori riguardano la realizzazione dei sistemi tecnologici della Smart Road lungo la A19, nell’area compresa tra i territori di Catania ed Enna. Gli interventi saranno eseguiti con l’obiettivo di incrementare i livelli di digitalizzazione e sicurezza dell’infrastruttura, limitando al contempo l’impatto sulla circolazione veicolare.