A Floristella il videomapping “Sicilia Sottosopra”, viaggio nella memoria delle miniere di zolfo

Il Parco Minerario Floristella Grottacalda ospiterà il prossimo 5 giugno “Sicilia Sottosopra”, videomapping narrativo firmato dal regista Nello Correale che accompagnerà il pubblico in un percorso immersivo dedicato alla storia delle miniere di zolfo dell’entroterra siciliano. L’evento si svolgerà a Palazzo Pennisi con due proiezioni previste alle 20.30 e alle 22.

Un viaggio tra immagini, testimonianze e memoria

Attraverso immagini, musica e racconti, il progetto ricostruisce l’universo umano e culturale legato all’attività mineraria che ha segnato la storia economica e sociale della Sicilia interna. Nel corso della serata interverranno alcuni ex minatori del Circolo Zolfatai di Assoro e i lamentatori di Assoro, custodi di tradizioni e testimonianze tramandate nel tempo.

L’iniziativa conclude il progetto “Cinema di Periferia”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione. Il progetto è stato ideato da Davide Vigore per Visco Film, con il coinvolgimento di istituti scolastici del territorio. L’evento, patrocinato dal Comune di Enna e ospitato dall’Ente Parco Floristella Grottacalda, sarà a ingresso libero e gratuito.