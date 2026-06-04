Arriva a Palermo Aleandro Baldi, in concerto alla Fiera del Mediterraneo venerdì 5 giugno

Venerdì 5 giugno alle ore 21:00 sul palco centrale della Fiera Campionaria del Mediterraneo (di fronte al padiglione 20), si esibirà il cantautore Aleandro Baldi. L’artista, che festeggia i suoi 40 anni di carriera, proporrà i suoi più grandi successi.

Uno spettacolo aperto a tutti e gratuito, offerto da Mediexpo. Le esibizioni saranno alternate da interviste live al cantante a cura di Sasà Taibi di Rta. Il concerto sarà trasmesso in diretta sulle frequenze e i canali televisivi di Rta.

Sarà un viaggio emozionante nel cuore della musica italiana. Quarant’anni di musica, iniziati nel 1986 con “La nave va”, brano che conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo. Da allora un percorso ricco di successi, da “Non amarmi” a “Passerà”, fino alle canzoni più recenti contenute nell’album “La Sintonia”.

Il viaggio continua oggi con “Mancarsi ed aversi”, il nuovo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico. Una serata dedicata alla memoria, alle emozioni e a tutte le persone che hanno accompagnato questo straordinario cammino artistico.

Il concerto sarà aperto dai Kaos Project con la voce di Sara Pennino.

Ingresso gratuito





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Aleandro Baldi

Prezzo: 0.00