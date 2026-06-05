Dodicenne minaccia un docente con un coltello: l’analisi psicologica del caso di San Vito Lo Capo

La notizia del dodicenne che a San Vito Lo Capo ha tentato di aggredire il proprio insegnante con un coltello durante una lezione ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Ancora più inquietanti sono i dettagli emersi nelle ore successive: la possibile pianificazione del gesto, la registrazione dell’episodio con il cellulare, l’ipotesi di contatti con ambienti social in cui la violenza viene condivisa, incoraggiata e trasformata in spettacolo.

Di fronte a fatti come questo, la reazione immediata è spesso la paura. Segue la ricerca di un colpevole: la famiglia, la scuola, internet, i social network. È una risposta comprensibile, ma rischia di essere insufficiente. Per comprendere davvero episodi di questa gravità occorre andare oltre lo shock e interrogarsi sul significato psicologico di ciò che accade.

Un gesto estremo che richiede una lettura più profonda

Un ragazzo di dodici anni non possiede ancora una struttura emotiva e cognitiva pienamente sviluppata. Il cervello, in particolare le aree deputate al controllo degli impulsi, alla valutazione delle conseguenze e all’empatia, è ancora in fase di maturazione. Questo non significa giustificare il gesto, ma comprendere che dietro un comportamento così estremo raramente esiste una sola causa.

La violenza adolescenziale e preadolescenziale nasce spesso dall’incontro di diversi fattori: fragilità emotive, difficoltà relazionali, sentimenti di rabbia accumulata, bisogno di riconoscimento, esposizione continua a contenuti aggressivi e, in alcuni casi, una profonda incapacità di trasformare il disagio in parole.

Il ruolo dei social nella costruzione dell’identità

Molti ragazzi oggi crescono immersi in ambienti digitali che non rappresentano semplicemente uno strumento di comunicazione, ma una vera e propria dimensione parallela dell’esistenza. In questi spazi virtuali il confine tra realtà e rappresentazione può diventare sfumato. Il valore attribuito alla visibilità, ai commenti, alle reazioni degli altri può assumere un peso enorme nella costruzione dell’identità personale.

Quando la sofferenza incontra il bisogno di apparire, la violenza rischia di trasformarsi in un linguaggio. Non necessariamente perché il ragazzo desideri fare del male, ma perché non trova altri modi per esprimere il proprio malessere, la propria rabbia o il proprio senso di impotenza.

I segnali che spesso non vengono riconosciuti

È importante sottolineare un aspetto: un gesto come quello avvenuto a San Vito Lo Capo non nasce in un giorno. Dietro esistono quasi sempre segnali, cambiamenti comportamentali, difficoltà scolastiche, isolamento, conflitti, contenuti condivisi online, richieste di attenzione più o meno esplicite. Il problema è che spesso questi segnali vengono letti separatamente e non nella loro interezza.

La scuola non può essere lasciata sola

La scuola non può essere lasciata sola. Gli insegnanti sono figure educative fondamentali, ma non possono diventare psicologi, investigatori e genitori contemporaneamente. Allo stesso tempo, le famiglie si trovano spesso a gestire sfide nuove e complesse, in un contesto sociale in cui il dialogo tra adulti e ragazzi appare sempre più fragile.

Serve una rete. Una vera alleanza educativa tra scuola, famiglia, servizi territoriali e professionisti della salute mentale. Non soltanto quando avviene un fatto di cronaca, ma molto prima.

Prevenire il disagio prima che diventi violenza

Ogni volta che un minore arriva a compiere un gesto tanto estremo, la domanda non dovrebbe essere soltanto “come punirlo?”, ma anche “cosa non siamo riusciti a vedere?”. La responsabilità individuale esiste e va affrontata. Tuttavia, la prevenzione passa dalla capacità degli adulti di riconoscere il disagio prima che si trasformi in violenza.

L’episodio di San Vito Lo Capo deve certamente allarmarci, ma soprattutto deve interrogarci. Perché quando un ragazzo di dodici anni impugna un coltello contro un insegnante, non sta parlando soltanto di sé. Sta raccontando qualcosa del mondo degli adulti che lo circonda, delle sue fragilità educative e delle difficoltà che incontriamo oggi nel comprendere il dolore delle nuove generazioni.

Se vogliamo evitare che fatti simili si ripetano, non basteranno le condanne morali o l’indignazione del momento. Sarà necessario investire nell’ascolto, nell’educazione emotiva e nella prevenzione psicologica. Perché dietro ogni gesto estremo c’è quasi sempre una storia che non è stata ascoltata in tempo.

Jlenia Baldacchino – Psicologa e psicoterapeuta