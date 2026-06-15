Dance Art al Teatro Orione, saggio-spettacolo in scena a Palermo

Domenica 14 giugno alle ore 20:00 sul palcoscenico del teatro Orione a Palermo (via Don Orione, 5) protagonista sarà la danza. Gli allievi della scuola Dance Art si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Il saggio è l’epilogo di un anno di lavoro, il frutto dell’impegno di allievi e docenti e mesi di lezioni, prove e dedizione si trasformano in una serata magica, in un’esperienza artistica condivisa con il pubblico.

La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane e avrà la direzione artistica delle maestre Marcella Fiordilino e Adua Ventimiglia.

Durante lo spettacolo i danzatori si esibiranno in diverse discipline.

La ricercatezza dei costumi, la creatività nelle coreografie, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile con ballerini di età, livelli e stili diversi.

Luogo: Teatro Orione, via Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

Artista: Dance Art

Prezzo: 0.00