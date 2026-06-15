Il Cantautore Davide Vinciprova annuncia “Sabbia e sale”. Il terzo brano del nuovo album arriva l’11 luglio 2026

C’è una nuova data da segnare sul calendario degli appassionati di musica. Giorno 11 luglio 2026 uscirà “Sabbia e sale”, il terzo brano estratto dal nuovo progetto discografico del cantautore Davide Vinciprova.





Dopo il successo sorprendente di “Buenas Noches”, brano che ha conquistato soprattutto il pubblico dell’America Latina diventando uno dei momenti più riconoscibili del percorso artistico dell’cantautore, Davide Vinciprova continua a stupire con un singolo che promette di raccontare un’altra sfumatura del suo percorso artistico.





Il nuovo album, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 2027, ha già iniziato a svelarsi attraverso una serie di anticipazioni capaci di attirare l’attenzione di ascoltatori e critica. Prima di “Sabbia e sale” sono arrivati due brani che hanno mostrato la varietà della scrittura del cantautore come “Tra le pagine” e “You won’t leave me”.





Con “Sabbia e sale” il cantautore sembra voler catturare l’essenza dei ricordi estivi, delle emozioni sospese e di quei momenti che rimangono impressi anche quando il tempo cambia. Il titolo richiama un’immagine semplice e potente come il mare, luogo della memoria, delle partenze e degli incontri, mentre la musica diventa il filo che unisce esperienze personali e sentimenti universali.





L’attesa intorno al nuovo singolo cresce giorno dopo giorno, alimentata dalla curiosità per un album che potrebbe rappresentare una nuova importante tappa nella carriera di Davide Vinciprova. Un percorso iniziato nel segno dell’autenticità e che, brano dopo brano, sta trovando sempre più ascoltatori in tutto il mondo.





L’11 luglio 2026 “Sabbia e sale” arriverà così come una nuova colonna sonora dell’estate destinato a lasciare il segno.

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.