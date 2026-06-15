Operazione risparmio, la giunta Crisafulli punta ad altri professionisti a titolo gratuito

La giunta Crisafulli punta al risparmio nella costruzione della macchina amministrativa senza rinunciare alle professionalità. E’ quanto emerge in una nota diffusa dall’amministrazione ennese – dopo la notizia dell’incarico a titolo gratuito del nuovo Capo di Gabinetto – che intende puntellare alcuni settori affidandosi a professionisti “che presteranno la propria collaborazione a titolo gratuito”. Tra le aree strategiche ci sono le attività culturali e turistiche, l’Ufficio Tecnico Comunale

L’assessore Colaleo

A tal proposito, l’Assessore Lillo Maria Colaleo afferma: «La scelta di avvalerci di professionalità qualificate a titolo gratuito ci consente di rafforzare la capacità operativa del Comune senza gravare sulle casse dell’Ente, destinando le risorse disponibili ai servizi, alla manutenzione e agli interventi di cui la città ha bisogno».

Il sindaco

«Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo scelto di concentrare le prime risorse disponibili su ciò che i cittadini vedono e usano ogni giorno, ossia le strade, le scuole e il verde – dichiara il Sindaco Mirello Crisafulli – La nostra azione è e rimane improntata alla concretezza, con l’obiettivo di dare risposte immediate ai bisogni della città».

I soldi del Comune

Nella stessa nota, l’amministrazione fa sapere che si appresa “a stanziare ulteriori 130 mila euro per interventi immediati a favore della città: 50 mila euro per il verde pubblico, 30 mila euro per la manutenzione stradale, 30 mila euro per l’edilizia scolastica e 20 mila euro per la manutenzione ordinaria”

Le risorse saranno destinate a interventi su strade, scuole e aree verdi, “settori sui quali l’Amministrazione intende intervenire in via prioritaria fin dalle prime settimane di attività, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, la sicurezza della viabilità e la qualità degli spazi destinati alla didattica, temi centrali del programma di governo” si legge nella nota