Reti idriche, Cammarata: “Finanziati tre progetti da 6 milioni per 3 Comuni dell’Ennese”

Soddisfazione per l’ammissione a finanziamento di tre interventi di rifacimento delle reti idriche nei comuni di Barrafranca, Centuripe e Nissoria, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro. A esprimerla è il presidente dell’ATI Enna, Nino Cammarata, che sottolinea il valore strategico dei progetti inseriti nel più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture idriche provinciali.

Il risultato e le prospettive

I tre interventi finanziati rientrano tra i sei progetti predisposti dal gestore Acquaenna in raccordo con la programmazione dell’ATI Enna per migliorare l’efficienza del servizio idrico integrato. «L’ammissione a finanziamento di questi progetti rappresenta un risultato importante per il territorio e conferma la validità del lavoro svolto in questi anni dall’ATI Enna», afferma Cammarata, evidenziando come la riqualificazione delle reti consentirà di ridurre le dispersioni e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Focus su Barrafranca

Particolare rilievo, secondo il presidente dell’ATI, assume il progetto destinato a Barrafranca, ultimo comune ad aderire all’assemblea territoriale e interessato da significative criticità infrastrutturali. «Il finanziamento di questo intervento assume un significato particolare perché consentirà di affrontare problematiche storiche e di dare risposte attese da tempo dalla comunità», sottolinea Cammarata. L’ATI guarda inoltre con fiducia agli altri tre progetti presentati, relativi ai comuni di Catenanuova e Villarosa e al completamento dell’intervento previsto per Enna. «Siamo ottimisti sulla possibilità che possano ottenere anch’essi il sostegno della Regione Siciliana, completando un programma strategico che punta a rendere sempre più moderna ed efficiente la rete idrica dell’intera provincia», conclude il presidente.