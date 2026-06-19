Condannato per violenza sessuale su 2 minori, Diocesi: “Non è mai stato un catechista”

L’uomo condannato per violenza sessuale ai danni di due minorenni in un Comune dell’Ennese era stato allontanato fin dalla denuncia a suo carico dal ruolo di animatore del canto in un gruppo di preghiera composto da persone adulte. Lo rende noto l’ufficio diocesano Comunicazioni sociali della diocesi di Piazza Armerina in merito alla vicenda processuale dell’imputato che ha creato sgomento nella comunità.

La nota della Diocesi di Piazza Armerina

La Diocesi smentisce che l’uomo sia un catechista “operante in una parrocchia della Diocesi di Piazza Armerina” e precisa che “non appena è stata resa nota la denuncia nei suoi confronti il Vicario Generale della Diocesi ha chiesto al parroco di allontanare il soggetto dal compito svolto nel gruppo; cosa che è avvenuta puntualmente”.