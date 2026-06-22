Consiglio: Marco Greco è il presidente, vice è Vasapollo

Marco Greco nuovo presidente del Consiglio comunale di Enna, il vice è Rosario Vasapollo. L’elezione delle 2 cariche era tra i primi punti dell’ordine del giorno della seduta di oggi – insieme al giuramento del sindaco e della giunta, che, però, era una formalità – dopo che nell’ultima del 16 giugno, l’assenza del consigliere Ezio De Rose, aveva fatto saltare tutto.

Hanno votato in 16 su 24

Un successo politico per la maggioranza che sostiene l’amministrazione di Mirello Crisafulli: c’è da dire che su 24 consiglieri hanno votato in 16 all’unanimità per Greco e Vasopollo: i pronostici sono stati rispettati, la possibilità di cedere la vicepresidenza all’opposizione, come previsto dallo Statuto, non è stata presa in considerazione.