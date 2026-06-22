Viabilità, finiti i lavori sulle Provinciali 81 e 81 bis

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 81 e 81 bis, le arterie che collegano la zona di Papardura alla SS 117 bis e consentono di raggiungere Enna evitando il passaggio dal centro urbano di Enna bassa. Un intervento atteso dagli automobilisti e inserito nel più ampio programma di riqualificazione della rete viaria provinciale.

Conclusi gli interventi sulle due arterie

La ditta esecutrice, la N.G.A. Costruzioni srl di Mussomeli, ha completato la posa dell’asfalto nei tratti maggiormente ammalorati e gli interventi di pulizia dei presidi idraulici lungo il percorso. I lavori rientrano in un pacchetto di sei cantieri affidati alla stessa impresa per un importo contrattuale complessivo di circa 2 milioni e 525 mila euro.

L’obiettivo degli interventi è migliorare le condizioni di sicurezza e la percorribilità di alcune delle principali infrastrutture viarie che collegano il capoluogo con il resto del territorio provinciale.

Cappa: “Pronti a intervenire sulle nuove criticità”

Per il consigliere del Libero Consorzio Comunale di Enna con delega alla Viabilità, Salvatore Cappa, i lavori appena conclusi rappresentano soltanto una prima fase del programma.

“Contiamo di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta per intervenire laddove sono emerse ulteriori criticità durante l’esecuzione dei lavori”, spiega Cappa. Tra gli interventi già individuati figura il completamento della sistemazione dell’ultimo tratto della SP 81 prima dell’innesto sulla SS 117 bis, dove sono presenti avvallamenti che incidono sulle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Cantieri aperti e monitoraggio sulla rete provinciale

Ulteriori risorse potrebbero essere destinate anche alla SP 130, che necessita di nuovi interventi di manutenzione straordinaria, in particolare sul fronte della regimazione idraulica. Nel frattempo prosegue il monitoraggio degli altri quattro cantieri compresi nello stesso appalto.

Cappa sottolinea inoltre che è già stato completato l’intervento sull’anello viario di Pergusa, dove oltre alla manutenzione della sede stradale è stata effettuata la pulizia delle aree adiacenti per favorire una migliore fruizione da parte di cittadini e sportivi. “Si tratta di infrastrutture strategiche per il territorio – conclude – perché contribuiscono a migliorare i collegamenti con il capoluogo e a garantire maggiori condizioni di sicurezza per utenti e residenti”.