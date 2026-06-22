Sos casa, Fimaa Confcommercio: “Pronti a collaborare con il Comune di Enna”

La Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa Confcommercio Enna) si dice pronta a collaborare con il Comune di Enna nell’ambito delle iniziative avviate dall’amministrazione comunale sul fronte dell’emergenza abitativa e del recupero del centro storico. A rilanciare la disponibilità della categoria è il presidente provinciale Vincenzo Torrisi, che guarda con interesse al percorso aperto dal Comune attraverso il confronto con istituzioni, professionisti e realtà economiche del territorio.

Il supporto al progetto del Comune

“Gli agenti immobiliari svolgono un ruolo strategico per lo sviluppo economico e sociale di un territorio”, afferma Torrisi, sottolineando come la categoria possa mettere a disposizione competenze tecniche e conoscenza approfondita del mercato locale.

La federazione si dichiara pronta a contribuire con attività di mappatura, analisi e ricognizione del patrimonio immobiliare, in particolare quello privato, oltre a fornire supporto operativo ai cittadini interessati da eventuali misure abitative. Una collaborazione che potrebbe estendersi anche al tavolo permanente promosso dall’amministrazione comunale con professionisti, imprese, università e altri soggetti istituzionali.

Casa e rilancio del centro storico

Secondo Fimaa, l’incremento dell’offerta abitativa a canone sostenibile, sia attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica sia mediante formule convenzionate, rappresenta una leva importante per contrastare il fenomeno dello spopolamento e favorire il recupero del centro storico di Enna.

Per Torrisi, riportare residenti nelle aree urbane più antiche significa anche combattere il degrado edilizio e sociale, sostenere il mercato immobiliare e creare condizioni favorevoli per nuovi investimenti. Un patrimonio recuperato e valorizzato, osserva, può generare effetti positivi sull’intero sistema economico cittadino, dal commercio ai servizi.

Nuove professionalità e riforme attese

L’associazione evidenzia inoltre come una rinnovata vitalità del mercato possa tradursi in nuove opportunità occupazionali per il settore. In quest’ottica Fimaa Confcommercio Enna ha avviato la seconda edizione del corso di formazione obbligatorio per l’abilitazione alla professione di agente immobiliare.

Il presidente provinciale guarda infine alle politiche nazionali per la casa, auspicando un’estensione delle misure del Piano Casa e una revisione delle norme urbanistiche, fiscali e finanziarie che regolano il comparto. Interventi che, secondo la federazione, potrebbero favorire la crescita del mercato e accompagnare i processi di rigenerazione urbana avviati anche nel capoluogo ennese.