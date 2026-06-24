Nicosia, tavolata record alla Sagra del Nocattolo: 4.239 biscotti e 221 metri per il Guinness

Alla decima edizione della Sagra del Nocattolo, il dolce tipico della gastronomia di Nicosia, nella via Fratelli Testa del centro storico, è stata allestita la tavolata lunga 221,70 metri con 4.239 tipici biscotti. Ad organizzarla sono stati: amministrazione comunale, Confcommercio, Federcasalinghe e Movimento per la Difesa del Territorio.

Il nocattolo è il dolce nicosiano a base di pasta frolla, mandorle e cannella. La tavolata è in corsa per il Guinness dei primati. A certificare misurazione e conteggio della tavolata c’erano Annalisa Angilello e Dario Barbera assistiti da tre geometri, tra cui il presidente del Collegio provinciale dei geometri di Enna, Graziano Li Volsi.

Degustazioni e sfide tra i protagonisti della sagra

Nella sagra nicosiana, dove sono stati gustati 8.000 nocattoli, i numerosi visitatori (staccati 1.500 ticket degustazione) hanno assaporato anche altri prodotti tipici della gastronomia nicosiana: maccherroni caserecci Raspanti (200 kg), birra 24Baroni (400 litri), mozzarella di bufala Albereto (100 kg), caponata, trippa, salumi e parmigiana.

Le 50 sfide a tempo individuali e le due di gruppo (una di 50 persone e l’altra di 10 persone) hanno vivacizzato la sagra. Vincitore indiscusso di queste sfide di velocità è stato Filippo Callozzo, che ha mangiato 5 nocattoli in 58 secondi e 91 centesimi. A lui, come premio, il maxi-nocattolo di 32 centimetri di diametro e oltre 1,5 kg di peso.

Tradizioni, cultura e spettacoli nel centro storico

Ma non è stato solo un evento gastronomico, è stata anche una festa dell’identità nicosiana con visite guidate alla casa e alla cella di San Felice, al museo diocesano ed altri luoghi tipici di Nicosia.

Non sono mancati, nelle due giornate della sagra, gli spettacoli itineranti della Tiritalla Street Band, le esibizioni del Gruppo Folk-Enna e gli sketch in dialetto gallo-italico della compagnia Briciole d’Arte.