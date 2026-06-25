Commissione Bilancio a Valguarnera, presidenza alla consigliera Simona Balsamo

Nel corso della seduta del 24 giugno la III Commissione Consiliare di Valguarnera -che si occupa di Bilancio, Patrimonio e Tributi – ha proceduto al rinnovo delle proprie cariche. La consigliera Simona Balsamo è stata eletta presidente dell’organismo, mentre il consigliere Lorenzo Scarlata è stato designato vicepresidente.

Regolamento sui contribuenti

Nel corso della stessa riunione la Commissione ha esaminato e approvato lo schema di regolamento recante “Misure premiali a favore dei contribuenti”, predisposto in attuazione dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 1 del 2026.

Il provvedimento dovrà ora proseguire il proprio iter amministrativo secondo le procedure previste dagli organi competenti.

Le dichiarazioni

A margine della votazione, la neoeletta presidente Balsamo ha ringraziato la struttura tecnica per il supporto fornito nella fase istruttoria del regolamento e ha indicato tra gli obiettivi del mandato il mantenimento di un confronto costante con gli uffici e con i componenti della Commissione.

Tra le priorità indicate, il miglioramento della qualità delle iniziative destinate ai cittadini e la semplificazione dell’iter dei provvedimenti sottoposti all’esame del Consiglio comunale.