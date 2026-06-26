Enna, il Comune stanzia 60 mila euro per un pulmino elettrico per il trasporto dei disabili

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato una variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di 60 mila euro per l’acquisto di un pulmino elettrico destinato al trasporto di persone con disabilità. Il mezzo sarà concesso in comodato d’uso pluriennale al Centro di Riabilitazione C.S.R. di Enna, che lo utilizzerà per i servizi rivolti agli utenti del territorio.

Stanziati 60 mila euro

L’intervento rientra tra le misure approvate con la manovra di bilancio e punta a potenziare il servizio di trasporto per le persone con ridotta mobilità. Il veicolo sarà dotato delle attrezzature necessarie per consentire il trasporto in sicurezza degli utenti verso i centri di riabilitazione, le strutture sanitarie e le attività socio-educative.

Il servizio affidato al C.S.R.

Il Comune ha previsto che il pulmino venga affidato in comodato pluriennale al C.S.R., realtà che già opera nell’assistenza e nella riabilitazione delle persone con disabilità. L’obiettivo è rafforzare un servizio considerato essenziale per gli spostamenti quotidiani degli utenti e per il supporto alle rispettive famiglie.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

Il sindaco Mirello Crisafulli ha affermato che lo stanziamento rappresenta un investimento destinato a migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone con disabilità e a favorire una maggiore inclusione sociale.

L’assessore alle Politiche sociali e vicesindaco Stefania Marino ha sottolineato il valore della collaborazione con il C.S.R., evidenziando che il nuovo mezzo consentirà di rendere più efficiente il servizio di trasporto. Marino ha inoltre ringraziato il Centro per l’attività svolta sul territorio, ribadendo la disponibilità dell’Amministrazione comunale a sostenere iniziative dedicate all’autonomia e all’inclusione delle persone con disabilità.