Villarosa al via l’Audizione Pubblica “Borgo GeniusLoci De.Co.”





Villarosa, 26 giugno – Non un semplice evento, ma una scelta politica chiara e determinata: il Comune di Villarosa si prepara all’Audizione Pubblica “Borgo GeniusLoci De.Co.”, in programma venerdì 26 giugno, segnando un passaggio decisivo nel percorso di riaffermazione dell’identità territoriale come leva strategica di sviluppo.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Costanza, su impulso dell’Assessore Michelangelo Taravella, rappresenta un atto concreto di indirizzo politico: riportare il territorio al centro delle politiche pubbliche, sottraendolo ai processi di omologazione e restituendogli dignità, riconoscibilità e capacità di autodeterminazione.

L’Audizione Pubblica vedrà la partecipazione di autorevoli relatori, tra cui rappresentanti istituzionali, accademici e professionisti Tra questi, il Coordinatore della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci De.Co., Nino Sutera, che illustrerà il valore strategico del percorso De.Co. come strumento di sovranità culturale e sviluppo sostenibile, capace di restituire centralità ai territori e alle comunità locali.

In questo quadro, la Denominazione Comunale (De.Co.) non è un marchio decorativo, ma uno strumento di governo. È l’espressione diretta delle prerogative del Comune, un atto di sovranità amministrativa con cui si certifica e si tutela il legame inscindibile tra comunità, cultura e produzione locale. Villarosa sceglie così di non subire modelli esterni, ma di costruire il proprio futuro partendo dalle radici.

L’Audizione Pubblica si configura come uno spazio istituzionale aperto, ma al tempo stesso rigoroso, in cui il confronto tra amministratori, esperti e cittadini diventa metodo di costruzione delle politiche territoriali. Non una passerella, ma un laboratorio di governance identitaria, dove il sapere diffuso si traduce in visione strategica.

Elemento cardine dell’iniziativa sarà la presentazione della Banca del GeniusLoci De.Co., una infrastruttura culturale e operativa che supera la logica simbolica per entrare nella dimensione strutturale: un sistema organizzato di censimento, tutela e valorizzazione del capitale identitario. Un archivio vivo che trasforma tradizioni, saperi e produzioni locali in asset strategici per lo sviluppo sostenibile.

In questo contesto, il Pane di San Giuseppe assume un valore paradigmatico: non solo prodotto identitario, ma simbolo di una comunità che resiste, si riconosce e si rigenera. Un patrimonio già riconosciuto nell’Atlante del Cibo Locale che oggi diventa leva concreta di narrazione e posizionamento territoriale.

Il programma prevede momenti formali di alto valore istituzionale: dalla presentazione del percorso alla discussione pubblica, fino alla proclamazione ufficiale, con la consegna del riconoscimento alla laboriosa comunità di Villarosa di “ Custode dell’Identità Territoriale” alla sottoscrizione del Memorandum del GeniusLoci De.Co. e alla consegna della Bandiera del Borgo De.Co., simbolo tangibile di appartenenza a una visione condivisa.

In un tempo in cui i territori rischiano di diventare marginali, Villarosa compie una scelta controcorrente: investire sull’identità non come nostalgia, ma come infrastruttura del futuro. È una sfida politica e culturale che parla non solo alla comunità locale, ma all’intero sistema dei borghi italiani.







