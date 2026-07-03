Enna, Comune e Fidal avviano il piano per il recupero del campo Tino Pregadio

Il recupero del campo di atletica “Tino Pregadio” di Enna Bassa è stato al centro di un incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici della Federazione italiana di atletica leggera. Alla riunione, svoltasi il primo luglio, ha fatto seguito un sopralluogo nell’impianto da parte del presidente nazionale della FIDAL, Stefano Mei, accompagnato dal consigliere regionale Ettore Rivoli e dal delegato provinciale Daniele Tagnese. Per il Comune era presente il vicesindaco Stefania Marino.

Tra gli interventi ipotizzati figurano il rifacimento della pista e il ripristino di una parte del muro perimetrale, opere ritenute necessarie per consentire una nuova omologazione della struttura. L’amministrazione comunale prevede di finanziare i lavori attraverso un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e di affidarsi, per gli aspetti tecnici, alla consulenza dell’ingegnere Paolo Vicari.

Obiettivo riportare l’impianto all’attività agonistica

L’assessore allo Sport Giuseppe Trovato, assente all’incontro per precedenti impegni, ha condiviso il percorso avviato dall’amministrazione per il recupero dell’impianto, che in passato ha ospitato manifestazioni regionali di atletica leggera.

Al termine del confronto, Comune e FIDAL hanno confermato l’intenzione di proseguire la collaborazione per riportare il “Tino Pregadio” all’attività agonistica e favorire nuovamente l’organizzazione di eventi sportivi. Il sindaco Mirello Crisafulli ha indicato lo sviluppo dell’impiantistica sportiva tra gli obiettivi dell’amministrazione, anche in relazione alle possibili ricadute sul turismo legato agli eventi.