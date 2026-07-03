Trofeo dell’Inclusione “Padre Luigi Ferlauto”, successo per l’Oasi di Troina

Si è svolta ieri, 2 luglio, allo stadio comunale “Silvio Proto” di Troina, la prima edizione del Trofeo dell’Inclusione “Padre Luigi Ferlauto”, iniziativa dedicata al fondatore dell’IRCCS Oasi Maria SS. nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle Forze di Polizia, del mondo della scuola, del volontariato e cittadini, insieme ai ragazzi dell’IRCCS Oasi.

Sul terreno di gioco, con la direzione arbitrale di Michele Buzzone, la vittoria è andata alla rappresentativa dell’IRCCS Oasi. La giornata è stata completata dalle esibizioni dei ragazzi dell’Istituto e degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – Ettore Majorana”. Al termine dell’iniziativa sono state consegnate targhe ricordo ai partecipanti e ai soggetti che hanno collaborato all’organizzazione.

Raccolta fondi e ringraziamenti

Nel corso della cerimonia conclusiva il presidente dell’IRCCS Oasi, padre Michele Pitronaci, e il direttore generale Arturo Caranna hanno ringraziato il Comune di Troina, l’Istituto Omnicomprensivo, le Forze di Polizia, i volontari, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento è stato rivolto anche al comandante della Compagnia Carabinieri di Nicosia, Giacomo La Manna.

L’iniziativa è stata organizzata anche con una finalità benefica, attraverso una raccolta fondi destinata all’acquisto di un’apparecchiatura elettromedicale per i pazienti dell’IRCCS Oasi Maria SS. Gli organizzatori hanno annunciato l’intenzione di dare continuità alla manifestazione con una seconda edizione del Trofeo.