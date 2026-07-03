Spopolamento, il tour “Dove Nasci Conta” dei Giovani Democratici farà tappa anche a Enna

Farà tappa anche a Enna la campagna regionale “Dove Nasci Conta”, promossa dai Giovani Democratici e dal PD Sicilia sul tema dello spopolamento e della condizione giovanile nell’Isola. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente martedì 7 luglio, alle 18, a Palazzo Scammacca di Catania.

All’appuntamento parteciperanno la segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, il segretario regionale dei GD, Marco Greco, e i vertici regionali del Partito Democratico. Dopo il lancio nel capoluogo etneo, il tour proseguirà con nuove tappe, tra cui quella prevista a Enna, prima di raggiungere Palermo.

Oltre venti appuntamenti nel mese di luglio

Secondo i promotori, la campagna prende le mosse dal dato relativo ai circa centomila giovani siciliani che avrebbero lasciato l’Isola negli ultimi cinque anni. “Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua ad essere inerme, incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”, ha dichiarato Marco Greco.

Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, ha affermato che la mobilitazione rappresenta l’avvio del percorso politico del partito in vista delle prossime elezioni regionali e che sarà costruita attraverso l’ascolto dei giovani. Il programma prevede oltre venti tappe nel corso del mese di luglio; il calendario completo sarà diffuso nei prossimi giorni.