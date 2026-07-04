I cento anni per Maria Presti, gli auguri del Comune di Enna con una targa

Maria Presti ha compiuto cento anni, circondata dall’affetto dei familiari e raggiunta dagli auguri dell’Amministrazione comunale di Enna.

La vicesindaco Marino

Alla festa organizzata dai familiari ha preso parte la vicesindaco, Stefania Marino, che ha consegnato alla neocentenaria una targa a nome del Comune.A informare l’Amministrazione dell’importante ricorrenza è stata la nipote, Concetta Di Salvo, consentendo al Comune di partecipare ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla concittadina.Maria Presti è nata il 3 luglio 1926 e ha festeggiato il secolo di vita insieme ai propri cari.

La targa

La targa consegnata dalla vicesindaco reca la dedica del sindaco Mirello Crisafulli e dell’Amministrazione comunale.”Con i migliori auguri dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, Mirello Crisafulli, per questi splendidi 100 anni”, si legge nella dedica consegnata alla signora Maria.L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale per celebrare un traguardo che poche persone raggiungono.La visita della vicesindaco ha rappresentato il saluto istituzionale del Comune in occasione del centesimo compleanno della concittadina, festeggiato con una cerimonia organizzata dai familiari



