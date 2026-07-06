Giovani Autonomisti, Omar Vellari è il nuovo coordinatore provinciale

Omar Vellari è il nuovo coordinatore provinciale dei Giovani Autonomisti della provincia di Enna. L’elezione è avvenuta nel corso del Congresso regionale dei Giovani Autonomisti del Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia, che ha rinnovato gli organismi del movimento giovanile.

Nel suo primo intervento dopo l’elezione, Vellari ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, ringraziando quanti hanno sostenuto la sua candidatura. Un ringraziamento è stato rivolto anche al coordinatore regionale Giuseppe Gallo e all’assessore regionale Francesco Colianni, indicato come punto di riferimento per il territorio.

Gli obiettivi del nuovo coordinamento

Secondo quanto illustrato dal neo coordinatore, l’elezione rappresenta l’avvio di un percorso volto a rafforzare la presenza dei Giovani Autonomisti nella provincia di Enna, favorendo il coinvolgimento delle nuove generazioni in un progetto politico incentrato sui temi dell’autonomia siciliana, della valorizzazione dell’identità dell’Isola e dello sviluppo delle aree interne.

Tra gli obiettivi indicati figurano la formazione di una nuova classe dirigente, il dialogo con il territorio e l’elaborazione di proposte sui temi dello sviluppo, del lavoro e della crescita della provincia e della Sicilia.

Al via la stagione congressuale nei Comuni

Nel documento politico richiamato durante il congresso vengono inoltre indicati come priorità la piena attuazione dello Statuto autonomistico, il potenziamento delle infrastrutture, il sostegno alle aree interne e la valorizzazione del capitale umano.

Vellari ha infine annunciato l’avvio della stagione congressuale che porterà alla costituzione dei coordinamenti cittadini dei Giovani Autonomisti, con l’obiettivo di strutturare la presenza del movimento sul territorio e promuovere un’attività politica continuativa a servizio delle comunità locali.