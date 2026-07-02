Valguarnera, la maggioranza al Mpa: “Percorso su Sicilia Pulita già avviato, stop a passarelle”

I consiglieri di maggioranza del Comune di Valguarnera replicano al gruppo consiliare Mpa in merito alla bocciatura della mozione relativa al programma “Sicilia Pulita“, sostenendo che il voto contrario non sia legato al merito dell’iniziativa ma al fatto che il percorso amministrativo fosse già stato avviato dagli uffici competenti.

In una nota, la maggioranza afferma che “la mozione presentata è stata respinta non perché l’obiettivo del programma ‘Sicilia Pulita’ non fosse condivisibile, ma perché impegnava l’Amministrazione su un percorso che era già stato avviato dagli uffici competenti”. Per i consiglieri, “risulta quindi del tutto strumentale sostenere che il voto contrario equivalga a una mancata volontà di aderire alla misura”.

“Decisione assunta nell’interesse della comunità”

Nel documento vengono inoltre respinte le accuse rivolte dall’Mpa, definendo “strumentale” il contenuto del comunicato diffuso dal gruppo di opposizione e sostenendo che il Consiglio comunale “non può essere trasformato in una passerella politica per rivendicare iniziative che l’Amministrazione sta già portando avanti nell’interesse della comunità”.

La maggioranza rivendica infine “la serenità e la responsabilità con cui è stata assunta la decisione in Aula, nel rispetto delle procedure amministrative e nell’esclusivo interesse della collettività”, assicurando che il Comune continuerà a perseguire le opportunità di finanziamento “con senso delle istituzioni, trasparenza e responsabilità”, privilegiando “il lavoro concreto degli amministratori e degli uffici”.